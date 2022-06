Supermicro annonce la disponibilité mondiale de systèmes de périphérie intelligente équipés de processeurs Intel Xeon D





Performances accrues et optimisation de la charge de travail avec systèmes d'E/S du panneau frontal, faible profondeur, inférence par intelligence artificielle et options de boîtiers extérieurs renforcés IP65 ? Des performances et une intelligence artificielle plus proches de la génération de données

NUREMBERG, Allemagne, et SAN JOSE, Californie, 22 juin 2022 /PRNewswire/ -- Embedded World 2022 -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), un leader mondial dans l'informatique d'entreprise, le stockage, la mise en réseau et la technologie de calcul écologique, annonce la disponibilité mondiale d'un large éventail de systèmes pour l'Edge Computing, notamment le SuperEdge annoncé récemment et une gamme de systèmes basés sur des processeurs Intel Xeon D, avec jusqu'à 20 coeurs, un réseau intégré 25 GbE, et une plage de fonctionnement de température de -40 °C à 85 °C. Ces systèmes sont optimisés pour la périphérie intelligente, où des systèmes réactifs qui réduisent la latence sont nécessaires. De plus, la localisation de puissants systèmes d'IA plus près de l'endroit où les données sont générées réduit le trafic réseau et le temps de réponse.

« Nous sommes heureux de pouvoir livrer nos systèmes en périphérie optimisés, à haut volume, dans le monde entier grâce à nos usines et nos capacités accrues », a déclaré Charles Liang, PDG de Supermicro. « Nos systèmes les plus récents sont conçus pour les conditions difficiles avec les processeurs et les processeurs graphiques les plus performants disponibles. Supermicro a la capacité unique de fournir rapidement des solutions optimisées par l'industrie de la périphérie au centre de données en utilisant notre approche Building Block Solution®. Nous sommes également déterminés à réduire l'empreinte carbone de nos serveurs, ce qui se traduira par moins d'émissions et une planète plus verte. »

Supermicro présente une sélection de nouveaux systèmes, incluant notamment des versions mises à jour du système populaire IP65 Outdoor Edge et des gammes de produits Supermicro Hyper-E, tous conçus avec le processeur optimal Intel Xeon et différents facteurs de forme. Ces systèmes sont tous des applications optimisées pour le calcul et l'inférence à la périphérie et sont disponibles dans le monde entier.

Les systèmes Edge de Supermicro intègrent les derniers processeurs Intel Xeon, notamment la famille Intel Xeon D et les processeurs évolutifs Intel Xeon de 3e génération. En conséquence, les serveurs Supermicro construits avec ces processeurs présentent une augmentation des performances par rapport aux précédentes générations de systèmes, produisant plus de travail par watt d'électricité.

« Comme les données continuent d'être traitées en dehors du centre de données traditionnel, les clients recherchent des solutions pour répondre aux cas d'utilisation les plus exigeants afin de créer une meilleure expérience globale pour les principaux usages réseau et périphériques et charges de travail », a déclaré Jeni Panhorst, vice-président et directeur général de la division relative au réseaux et à l'Edge Computing chez Intel. « Notre collaboration avec Supermicro élargit la portée des systèmes nécessaires pour répondre à la demande dans des environnements robustes et permet de mettre en oeuvre de nouvelles solutions pour aider à accroître l'innovation et à réduire les coûts pour de nombreuses organisations. »

Les systèmes d'E/S du panneau frontal et à faible profondeur sont essentiels pour les environnements en périphérie où l'espace physique peut être supérieur. Ces systèmes peuvent devoir fonctionner dans des installations éloignées des centres de données climatisés et sans interruption. Supermicro continue d'innover avec des serveurs qui peuvent être installés dans des environnements extérieurs, y compris la plateforme de serveur IP65 pour 5G et la périphérie intelligente. Le déplacement de l'inférence de l'IA vers la périphérie du réseau permet de prendre des décisions plus rapidement sans utiliser une bande passante réseau précieuse pour communiquer avec un centre de données distant.

Supermicro au salon Embedded World 2022

Embedded World 2022 est un centre de transfert de connaissances et de dialogue entre les développeurs de systèmes intégrés, les spécialistes internationaux et les décideurs. La Conférence mondiale intégrée éclaire divers aspects de l'industrie intégrée tout en offrant une plateforme pour l'échange de plus en plus important de connaissances interdisciplinaires. En outre, Supermicro présentera les derniers systèmes informatiques d'Edge Computing, notamment le système Supermicro IP65 Outdoor Edge, le Supermicro Hyper-E et les gammes de produits Supermicro IoT SuperServer.

Hall : 1- Stand : 208

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial des solutions informatiques globales optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San José, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous nous transformons en un fournisseur de solutions informatiques totales avec des systèmes, des logiciels et des services de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT et de commutateurs, tout en fournissant des produits avancés de cartes mères, d'alimentation et de châssis à volume élevé. Les produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), avec une exploitation des opérations mondiales pour un gain d'échelle et d'efficacité. Ils sont en outre optimisés afin d'améliorer le coût total de possession et de réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de solutions de stockage, de réseaux, d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement par air libre ou refroidissement liquide).

