Mindray réinvente les systèmes au point d'intervention avec le lancement de l'échographe de diagnostic TEX20 au congrès Euroanesthesia 2022

SHENZHEN, Chine, 22 juin 2022 /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE: 300760), leader mondial du développement et de la fourniture de dispositifs et de solutions médicales, a lancé son meilleur système d'échographie au point d'intervention, le TEX20 Series , au congrès Euroanaesthesia 2022, et réinvente le processus d'évaluation de l'état du patient connecté dans des situations exigeantes nécessitant des soins intensifs et de la médecine d'urgence.

Le TEX20 Series change fondamentalement la perspective traditionnelle de l'échographie au point d'intervention par rapport à ses prédécesseurs, avec sa solution d'information centrée sur le patient, sa clarté d'image extrême, son flux de travail orienté clinique, ses outils intelligents et sa conception réfléchie.

Dans les scénarios médicaux exigeants d'aujourd'hui, il est courant de trouver des équipements de chevet affichant des informations physiologiques sur divers écrans, y compris l'imagerie échographique, les signaux ECG, les signaux respiratoires, et plus encore. Pour y remédier, le TEX20 Series adopte une nouvelle façon d'appliquer les ultrasons appelée X-Link, synchronisant les autres informations physiologiques du patient sur le même écran. Cela permet aux cliniciens d'avoir une vision holistique de l'évolution de la maladie d'un patient, d'effectuer une surveillance par calendrier et de surveiller simultanément plusieurs états du patient.

« Le TEX20 Series est orienté cliniquement et conçu sur la base d'une connaissance approfondie des besoins cliniques. En particulier, la solution X-Link offre une imagerie intégrée et des informations physiologiques, proposant une toute nouvelle vision de l'évolution de la maladie d'un patient et aidant à guider un diagnostic et un traitement précis et opportuns. En outre, il fournit des informations complètes nécessaires à la prise de décision pour le suivi et le contrôle de la qualité », a déclaré Xujin He, directeur général de l'unité commerciale du système d'imagerie médicale chez Mindray.

L'intégration efficace des informations joue un rôle important dans la pratique clinique quotidienne de haute qualité, le diagnostic précis, le traitement multidisciplinaire et la recherche clinique multimodale avancée. Avec Physio-View sur X-Link, l'ECG et d'autres ondes physiologiques peuvent être superposés sur l'image échographique pour un affichage immédiat. Cette solution révolutionnaire apporte la valeur diagnostique et scientifique des échographies de chevet à de nouveaux niveaux et améliore la résolution de problèmes cliniques. Une gamme complète d'outils intelligents offre également aux cliniciens des capacités d'évaluation et d'orientation rapides et précises pour relever divers défis dans les milieux de soins.

Le TEX20 Series de Mindray présente également un design industriel innovant avec un écran tactile haute définition de 23,8" rotatif et coulissant, permettant aux utilisateurs finaux d'effectuer leurs examens dans un format qui convient le mieux à leur environnement clinique. En outre, le TEX20 Series intègre un ensemble complet de solutions sans fil : commande vocale, charge sans fil et transducteur sans fil, afin d'optimiser l'efficacité du flux de travail et d'améliorer l'expérience utilisateur dans des environnements cliniques exigeants et en évolution rapide.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1838201/Mindray_TEX20.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1838200/Mindray_TEX20.jpg

