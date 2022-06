Hard Rock International s'associe à American Express presents BST Hyde Park pour offrir des activations et des surprises aux amateurs de musique du R.-U.





HOLLYWOOD, Floride, 21 juin 2022 /CNW/ - Hard Rock International a annoncé un partenariat avec American Express presents BST Hyde Park, le plus important festival d'AEG Europe qui célèbre l'été chaque année en prenant le contrôle de Londres, où le tout premier Hard Rock Cafe de la marque a ouvert ses portes en 1971. Cette année, le festival se déroulera du vendredi 24 juin au dimanche 10 juillet. Des têtes d'affiche légendaires monteront sur scène pendant trois fins de semaine. Les artistes comprennent Elton John, The Rolling Stones and Eagles, ainsi qu'une foule d'invités spéciaux pour chaque spectacle. Ces spectacles seront complétés par des festivités commanditées par Hard Rock. Les amateurs de musique et les festivaliers seront ravis. La série Open House de BST Hyde Park revient également, offrant une foule d'activités gratuites entre les fins de semaine de musique.

« Alors que nous réfléchissons au demi-siècle de Hard Rock, qui a commencé ici même à Londres et qui a depuis pris de l'ampleur pour atteindre tous les coins du monde avec des emplacements dans plus de 70 pays, nous sommes ravis de participer à une célébration culturelle aussi emblématique en aidant à élargir l'accès aux amateurs de musique et à enrichir les expériences des festivaliers au BST Hyde Park », a déclaré Jim Allen, président de Hard Rock International.

Le Hard Rock Cafe sera présent au BST Hyde Park grâce à un café éphémère sur les lieux et dans la section VIP, où les festivaliers pourront profiter des mets sur le menu sans s'éloigner de l'action. De plus, pour appuyer la prochaine génération d'artistes qui pourraient un jour être des têtes d'affiche de festivals, Hard Rock parraine l'une des scènes, Hard Rock Rising presents the Rainbow Stage, qui mettra en vedette des artistes émergents du monde entier.

Les emplacements du Hard Rock Cafe présenteront également des souvenirs uniques, notamment des articles des artistes de BST Hyde Park Elton John, The Rolling Stones, Eagles, Duran Duran et Pearl Jam, ainsi que des souvenirs d'autres grands noms de la musique du Royaume-Uni.

« Depuis 50 ans, Hard Rock s'associe aux plus grands noms de la musique, a déclaré Jim King, chef de la direction des festivals européens d'AEG Presents. Nous avons hâte de partager leur histoire glorieuse au BST Hyde Park cet été, où les amateurs de musique pourront profiter du célèbre Hard Rock Cafe et de la scène Hard Rock Rising Stage. »

Pour de plus amples renseignements et le communiqué complet, visitez https://news.hardrock.com/ ou https://www.hardrockcafe.com/bst-hyde-park.aspx .

