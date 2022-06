CENTRAL PARK TOWER, LE PLUS HAUT BÂTIMENT RÉSIDENTIEL DU MONDE, DÉVOILE LE CLUB PRIVÉ LE PLUS ÉLEVÉ DE TOUS LES TEMPS





L'expert-conseil en mode de vie Colin Cowie et les chefs étoilés du Guide Michelin créent une expérience de vie enrichissante

NEW YORK, 21 juin 2022 /CNW/ -- La société de développement immobilier Extell Development Company , reconnue à l'échelle nationale, a officiellement dévoilé aujourd'hui le 100e étage très attendu, le joyau de la couronne de la Central Park Tower, le plus haut bâtiment résidentiel au monde offrant 179 condominiums de luxe. Situé à plus de 1 000 pieds au-dessus de « l'allée des milliardaires » (Billionaires' Row) à Manhattan et faisant partie du Central Park Club de l'édifice, le 100e étage est le club privé le plus élevé de New York, et comprend des salles à manger privées et des espaces de divertissement.

« Le 100e étage de la Central Park Tower est unique au monde et il est tout à fait approprié qu'il soit situé dans le plus important gratte-ciel de la ville de New York, a déclaré Gary Barnett, fondateur et président d'Extell Development Company. En plus des résidences inégalées, qui offrent des vues à couper le souffle, une architecture exquise et de gracieux aménagements, le Central Park Club est un élément déterminant qui rehausse davantage l'expérience de vie de nos résidents. »

Le Central Park Club est une offre exclusive qui comprend 50 000 pieds carrés de services et de commodités en gants blancs répartis sur trois étages. Chaque emplacement présente une expérience unique complétée par un service cinq étoiles. D'une superficie de plus de 8 300 pieds carrés, le 100e étage du club a été conçu par la firme de design de renommée internationale Rottet Studio, qui a également organisé l'intérieur résidentiel du bâtiment. Cet espace méticuleusement conçu comprend une grande salle de bal avec des sièges pour plus de 120 personnes, un bar privé et un restaurant proposant des menus saisonniers de chefs étoilés du Guide Michelin, ainsi qu'un salon pour les vins et les cigares, le tout permettant une vue à 360 degrés sur Central Park, la rivière de l'Est et la rivière d'Hudson et la célèbre silhouette de Manhattan.

Pour rehausser l'allure du Central Park Club, dans le cadre d'une toute première collaboration avec un gratte-ciel de luxe, l'expert-conseil en mode de vie et auteur Colin Cowie a créé une expérience de vie sur mesure en tant que conservateur exclusif du mode de vie et planificateur d'événements de l'immeuble. Colin Cowie Lifestyle est l'exploitant des services de restauration de la Central Park Tower et offre des services dans tout le Central Park Club. Le club propose également des expériences culinaires de chefs étoilés du Guide Michelin, dont Alfred Portale, Laurent Tourndel et Gabriel Kreuther, qui créeront un programme de boissons et d'aliments sans pareil fournissant des plats distinctifs tout au long de l'année.

S'appuyant sur une approche visant à stimuler les cinq sens, Colin Cowie Lifestyle a introduit une expérience extensive dans la Central Park Tower. Le club présentera une ambiance précise qui changera tout au long de la journée pour assurer le confort et la tranquillité en tout temps, et qui comprendra un éclairage qui s'adaptera au soleil couchant, de la musique dont le tempo augmentera du matin au soir et des parfums saisonniers personnalisés.

« Nous nous employons à créer des expériences de luxe sur mesure depuis 35 ans, mais la Central Park Tower est notre premier partenariat avec un immeuble résidentiel de luxe, a déclaré Colin Cowie. Notre mission en tant qu'entreprise consiste à créer des expériences qui permettent de vivre la vie au sommet. Il n'y a pas de meilleur bâtiment au monde que la Central Park Tower pour mettre cela en valeur. Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de collaborer avec Extell et Gary Barnett dans ce lieu et cette expérience uniques en leur genre. »

Parmi les autres installations du Central Park Club, mentionnons la terrasse du 14e étage, qui offre une piscine extérieure de 60 pieds, un solarium et des cabanes, un jardin privé, un barbecue au gaz et un bar, un foyer ainsi qu'un grand mur pour la projection de films. On y trouve également un salon des résidents comprenant des tables de billard, un espace de spectacle et de projection de films privé, une salle de jeux, une salle de conférence et un centre d'affaires. Mettant l'accent sur le conditionnement physique et le bien-être, les commodités du 16e étage comprennent une piscine intérieure d'eau salée de 63 pieds et un spa, un centre de conditionnement physique et de bien-être, un demi-terrain de squash et de basketball, une salle de traitement privée et des vestiaires pour hommes et femmes avec douches, bains de vapeur et saunas.

Au pied de la Central Park Tower se trouve le premier grand magasin de Nordstrom. S'étendant sur près de 320 000 pieds carrés, sept étages, ce magasin a ouvert ses portes en 2019 et constitue la déclaration la plus importante de la marque. Les résidents de la Central Park Tower auront un accès privilégié au magasin phare de Nordstrom. Cette collaboration rare est la première pour le détaillant. Ce programme de style de vie unique offre aux résidents une planification exclusive dans les résidences et en magasin. Certains des privilèges comprennent des réservations garanties pour tous les services des trois restaurants de Nordstrom, ainsi qu'un accès direct aux deux bars et au café du détaillant. Les résidents auront également droit à des expériences culinaires résidentielles et en club, à des soins de beauté et de spa, à des soins cliniques de la peau, à des stylistes personnels pour les garde-robes de la maison et divers avantages en magasin, dont l'accès anticipé aux nouvelles marques et collections, et un accès prioritaire aux événements de mode sur invitation seulement.

Extell codéveloppe la Central Park Tower avec SMI USA (« SMI »), la filiale américaine de Shanghai Municipal Investment, une importante société d'investissement en infrastructures à l'origine de la prestigieuse Shanghai Tower, le deuxième immeuble le plus haut du monde.

Extell Marketing Group et Corcoran Sunshine Marketing Group sont les agents de vente et de marketing exclusifs de l'immeuble. Central Park Tower offre des résidences de deux à huit chambres qui commencent au 32e étage de l'immeuble, leur superficie variant entre 1 435 pieds carrés et plus de 17 500 pieds carrés. Les prix des résidences disponibles actuelles de la Central Park Tower commencent à 6,5 millions de dollars. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour fixer une visite privée des résidences modèles, veuillez appeler au 212-957-5557 ou consulter le site www.centralparktower.com .

