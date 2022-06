Integra Technologies démarre les expéditions de production du premier GaN RF 100 V du secteur





Integra, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'alimentation RF et hyperfréquences innovantes, qui contribuent à rendre le monde plus sécurisé et plus connecté, a annoncé aujourd'hui avoir commencé les livraisons de production de sa technologie révolutionnaire GaN RF 100 V auprès des clients américains et européens. Tom Kole, vice-président des Ventes et du Marketing, chez Integra, a déclaré : « En collaboration avec nos clients, nos ingénieurs systèmes ont conçu de nouvelles architectures radar qui tirent pleinement parti des avantages de notre technologie GaN RF 100 V de troisième génération. Voir les produits GaN RF 100 V d'Integra entrer en production auprès des clients, est d'autant plus significatif que cela représente une nouvelle première dans l'industrie. »

Integra a également annoncé l'expansion de sa gamme de produits GaN RF 100 V, grâce au lancement de 7 nouveaux produits destinés aux segments de marché scientifique, de l'avionique, de l'énergie dirigée, de la guerre électronique, et du radar, qui offrent des niveaux de puissance jusqu'à 5 kW dans un seul transistor. Ces produits intègrent la technologie GaN RF 100 V d'Integra, qui est optimisée pour assurer les niveaux de puissance et d'efficacité les plus élevés dans un seul transistor, tout en maintenant des températures de jonction de fonctionnement fiables. Combinés aux brevets d'optimisation thermique et au savoir-faire d'Integra en matière de conception de transistors, ces produits offrent un fonctionnement fiable et une durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (Mean Time To Failure, MTTF), de 107 heures. Suja Ramnath, PDG d'Integra, a déclaré : « Integra a consacré dix ans à l'innovation, au perfectionnement et à la commercialisation de sa technologie GaN RF 100 V révolutionnaire. S'appuyant sur ses 25 années d'innovation dans le domaine des semiconducteurs, cette technologie GaN RF 100 V de 3e génération continue de renforcer notre leadership technique et commercial. »

En outre, Teledyne e2v HiRel, partenaire d'Integra, propose des options de haute fiabilité pour tous les appareils et palettes électriques GaN RF 100 V d'Integra, destinés au marché de la défense. Brad Little, vice-président et directeur général de Teledyne e2v HiRel, a commenté pour sa part : « Nos clients du secteur spatial bénéficient des produits GaN RF 100 V d'Integra, combinés au savoir-faire et à la longue expérience de Teledyne dans la fourniture de composants RF spatiaux. Ces produits innovants offrent aux ingénieurs de charges utiles spatiales des appareils électriques de pointe, qu'ils pourront intégrer à leurs applications. »

Lancement des nouvelles pièces GaN RF 100 V suivantes :

Numéro de pièce Description Marché IGW4000 Module multipuce ultra large bande de 100 V Guerre électronique IGN1012S2500 Transistor d'énergie dirigée en bande L de 2,5 kW et 100 V Énergie dirigée IGN1030S3100 Transistor d'avionique en bande L de 3,1 kW et 75 V Avionique IGN1030S3600 Transistor d'avionique en bande L de 3,6 kW et 100 V Avionique IGN1313S3600 Transistor scientifique de 1,3 GHz, 3,6 kW et 100 V Marché scientifique IGN1214M3200 Transistor radar en bande L de 1,2-1,4 GHz, 3,2 kW et 75 V Radar en bande L IGN2729M1500 Transistor radar en bande S de 2,7-2,9 GHz, 1,5 kW et 100 V Radar en bande S

À PROPOS D'INTEGRA TECHNOLOGIES, INC.

Fondée en 1997, Integra est un innovateur de premier plan en matière de solutions de palettes et de semi-conducteurs haute puissance RF et hyperfréquences pour les applications critiques, notamment les radars de pointe, la guerre électronique, et les systèmes de communication avancés. www.integratech.com.

À PROPOS DE TELEDYNE E2V HIREL ELECTRONICS

Les innovations de Teledyne e2v HiRel permettent des développements sur les marchés de l'espace, des transports, de la défense et de l'industrie. L'approche unique de Teledyne e2v consiste à analyser les défis du marché et des applications des clients, et à s'associer avec eux pour fournir des solutions innovantes standard, semi-personnalisées ou entièrement personnalisées, apportant une valeur accrue à leurs systèmes. Teledyne e2v HiRel Electronics fait partie de Teledyne Defense Electronics Group. www.tdehirel.com

