Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 22 juin 2022





QUÉBEC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 22 juin 2022. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Visite du Centre de coordination des mesures d'urgence

Heure : 8 h 10 Lieu : La Baie

Le lieu où se tiendra la visite sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Veuillez noter qu'il y aura une prise d'images au courant de la visite.

Les représentants des médias qui souhaitent participer à la prise d'images doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected], avant 7h ce mercredi 22 juin 2022. Seuls celles et ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront participer à cette activité.

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et du député de Dubuc, M. François Tremblay.

Visite du secteur touché par le glissement de terrain

Heure : 9 h Lieu : La Baie

Le lieu où se tiendra la visite sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Veuillez noter qu'il y aura une prise d'images au courant de la visite.

Les représentants des médias qui souhaitent participer à la prise d'images doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected], avant 7h ce mercredi 22 juin 2022. Seuls celles et ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront participer à cette activité.

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et du député de Dubuc, M. François Tremblay.

Mêlée de presse

Heure : 9 h 20 Lieu : La Baie

Le lieu où se tiendra la visite sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Les représentants des médias qui souhaitent participer à la mêlée de presse doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected], avant 7h ce mercredi 22 juin 2022. Seuls celles et ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront participer à cette activité.

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et du député de Dubuc, M. François Tremblay.

Conseil des ministres

Heure : 11 h 30 Lieu : Salle du Conseil

Édifice Honoré-Mercier

835, boulevard René-Lévesque

Québec (Québec) G1A 1B4

Cérémonie de remise des insignes de l'Ordre national du Québec

Heure : 14 h Lieu : Salle du Conseil exécutif

Assemblée nationale du Québec

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

Réception protocolaire à l'occasion de la Fête nationale (fermée aux médias)

Heure : 17 h 35 Lieu : Québec

