Quectel lance le LC29H, un module GNSS double bande à haute précision, doté des technologies RTK et DR

Quectel Wireless Solutions, fournisseur mondial de solutions IdO, annonce le lancement de son module LC29H GNSS double bande et multiconstellation. Conçu sur la plateforme Airoha AG3335, le LC29H est décliné sous de multiples versions et intègre en option les technologies RTK et DR. La série LC29H offre des solutions écoefficientes à haute performance pour répondre aux besoins du marché en termes de positionnement de haute précision, à l'échelle centimétrique et décimétrique. Ces modules conviennent parfaitement pour le marché en pleine expansion des tondeuses autonomes, de l'agriculture de précision, des trottinettes de micromobilité et des robots de livraison, ainsi que pour d'autres applications industrielles et autonomes.

« Le positionnement de haute précision à l'échelle centimétrique joue un rôle de plus en plus crucial pour un grand nombre de nouvelles applications IdO. Les applications robotiques, de drones et industrielles ayant besoin d'une navigation précise instaurent de nouvelles exigences et nous sommes ravis de lancer notre toute dernière génération de modules de positionnement à haute précision », déclare Patrick Qian, PDG de Quectel. « En fournissant à nos clients des solutions de pointe, faciles à utiliser et abordables, nous pensons que le marché IdO est prêt pour une adoption massive des modules de positionnement à l'échelle centimétrique pour un large éventail de scénarios. »

Le LC29H reçoit et traite simultanément les signaux de toutes les constellations (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo et QZSS), et maximise la disponibilité des signaux satellitaires en association avec la technologie SBAS. Le module prend en charge la réception de signaux double bande L1 et L5, permettant ainsi aux terminaux d'accélérer les délais de convergence, d'améliorer la précision de positionnement, et d'atteindre des durées de réponse rapides même lorsque le signal est interrompu. La conception double bande atténue sensiblement l'effet multichemin qui se produit à proximité de hauts bâtiments ou dans de profonds canyons urbains, et fournit une performance de positionnement éprouvée.

En outre, certaines versions sont équipées de capteurs inertiels IMU à 6 axes (accéléromètre à 3 axes + gyroscope à 3 axes), et intègrent les algorithmes de positionnement RTK et DR, permettant ainsi un positionnement précis continu au niveau des voies dans des scénarios où le signal satellitaire et partiellement ou complètement bloqué, comme les parkings souterrains, les tunnels, les canyons urbains ou les forêts. Lorsque le signal satellitaire est rétabli, le LC29H combine les données du capteur inertiel aux signaux GNSS, et la navigation intégrée génère des délais rapides de convergence et des précisions de positionnement décimétrique.

Afin d'améliorer la performance lorsqu'il est utilisé avec une antenne passive, le LC29H est doté d'un LNA intégré et d'un filtre SAW interne, qui garantissent une sensibilité élevée et une excellente précision de positionnement.

Le LC29H adopte un processus 12nm, une puce de réception à double fréquence et une gestion avancée à faible consommation énergétique, permettant ainsi une détection GNSS et un pointage écoefficients. Ces caractéristiques font du module la solution idéale pour les dispositifs écosensibles et alimentés par batterie, notamment les dispositifs portatifs, les traqueurs d'actifs et les véhicules partagés.

Avec un facteur de forme LCC et une taille standard pour le secteur (12,2 mm × 16,0 mm × 2,5 mm), le design de la série LC29H permet une intégration système facile et une migration fluide des designs existants vers les dernières technologies GNSS de haute précision.

Le LC29H est décliné en quatre versions, chacune ciblant des scénarios d'application différents. Le LC29H(EA) est la solution parfaite pour le marché grandissant des drones agricoles, ainsi que des terminaux de détection d'alimentation électrique, et peut améliorer la capacité anti-interférence de systèmes complexes. Le LC29H(BA) s'adresse aux machines agricoles et aux véhicules spécialisés, et le LC29H(DA) assure une précision centimétrique dans les tondeuses connectées et les casques de sécurité, à un prix compétitif.

Le LC29H peut être associé à la vaste panoplie d'antennes GNSS standard et personnalisées de Quectel. Des antennes passives et actives sont proposées pour répondre aux besoins des clients en matière de positionnement de haute précision. Des types et de connecteurs et de longueurs de câbles personnalisés sont disponibles, ainsi qu'une assistance complète pour le design des antennes, y compris des services de simulation et de tests. La fabrication de solutions d'antennes personnalisées est également disponible afin d'accélérer le développement des produits des clients.

Le LC29H est présenté à l'Embedded World Nuremberg, stand 171, hall 5, du 21 au 23 juin 2022.

À propos de Quectel :

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation dans l'IdO. Organisation fortement axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IdO appuyé par un support et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale croissante qui compte plus de 4 000 professionnels rythme l'innovation en matière de connectivité cellulaire, GNSS, modules Wifi/BT, antennes et IdO. Quectel est coté à la Bourse de Shanghai (603236.SS) et notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO dans le monde entier.

