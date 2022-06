Incidence du cancer du poumon Rouyn-Noranda - Aucune information n'a été dissimulée





QUÉBEC, le 21 juin 2022 /CNW/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) tient à rectifier et à préciser les faits concernant la diffusion de données sur les cas de cancer du poumon à Rouyn-Noranda. Contrairement à ce qui a été véhiculé dans des médias, il n'a jamais été question de dissimuler ou de cacher de quelconques informations à la population.

D'emblée, mentionnons que les autorités de la Santé publique prennent très au sérieux la situation de l'exposition des habitants du quartier Notre-Dame à divers contaminants en provenance de la Fonderie Horne.

En 2019, le docteur Horacio Arruda, à titre de directeur national de la santé publique, a participé aux travaux en préparation de la publication d'une étude de biosurveillance auprès des jeunes enfants de 9 mois à 6 ans.

Lors des échanges, le docteur Arruda a soulevé le fait qu'une annexe du rapport devrait plutôt être intégrée dans un autre document. L'annexe en question portait spécifiquement sur l'incidence du cancer du poumon chez les personnes adultes, alors que le rapport de l'étude de biosurveillance concernait les jeunes enfants. La Direction régionale de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue a ainsi demandé à l'Institut national de santé publique (INSPQ) un rapport plus détaillé sur l'évaluation du risque cancérigène pour la population de la ville de Rouyn-Noranda, rapport qui sera publié dans les prochaines semaines.

Puisque l'arsenic est un cancérigène reconnu, le docteur Arruda souhaitait que les efforts visent à abaisser les niveaux d'arsenic dans l'air et le sol, et ce, dans le but de réduire l'exposition de la population. De plus, bien que l'arsenic puisse causer des cancers du poumon, les cas à Rouyn- Noranda ne peuvent pas être nécessairement attribuables à l'exposition à l'arsenic. Il a donc été jugé important de pousser plus loin les études à ce sujet afin d'en faire une analyse plus robuste.

Il est donc faux d'alléguer que le docteur Arruda a empêché la diffusion de données sur le cancer du poumon à Rouyn-Noranda. Il n'a jamais été question de dissimuler quoi que ce soit. Les comptes rendus des réunions du comité consultatif de suivi de l'étude de biosurveillance sont d'ailleurs publics depuis 2019.

Soulignons également que la Direction régionale de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue a partagé avec les membres du comité consultatif de suivi de l'étude de biosurveillance des données de surveillance sur l'état de santé de la population dans la région en mai dernier.

Liens connexes :

Pour consulter le compte rendu de la rencontre du 26 septembre 2019 : Compte rendu

Pour consulter les données de surveillance de l'état de santé de la population (mai 2022) : Données de surveillance

Pour consulter le rapport final de l'étude de biosurveillance menée à l'automne 2018 : Rapport

