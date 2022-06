AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DU QUÉBEC FERONT UNE ANNONCE IMPORTANTE EN MATIÈRE DE LOGEMENT À SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU





GATINEAU, QC, le 21 juin 2022 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Mme Sophie Chatel, députée de Pontiac, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion, M. Robert Bussière, député de Gatineau et président de séance, M. Roch Carpentier, maire de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, Mme Marcelle Lyrette, présidente de la Coopérative de solidarité du Vieux Clocher et Mme Sylvie Leclair, membre du conseil d'administration de la Coopérative de solidarité du Vieux Clocher et conseillère municipale à Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau.

Date : 22 juin, 2022



Heure : 14 h 00 HAE



Endroit : Résidence du Vieux Clocher

25B Chemin Principal

Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, QC, J0X 2X0





L'activité se tiendra dans la salle communautaire.

Avis COVID-19 :

Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement.

En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19 pour connaitre les mesures à prendre en fonction de leur situation.

