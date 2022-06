Le Groupe Banque TD annonce une nomination au conseil d'administration





TORONTO, le 21 juin 2022 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) (TSX : TD) (NYSE : TD) a le plaisir d'annoncer la nomination de Nancy Tower à son conseil d'administration.

« Nous sommes ravis d'accueillir Nancy Tower au conseil d'administration de la TD. C'est une dirigeante accomplie qui a de nombreuses réussites en entreprise à son actif, aussi bien au Canada qu'aux États-Unis, déclare Brian Levitt, président du conseil d'administration, Groupe Banque TD. Dans l'optique d'avenir de la TD, elle aidera aussi le conseil à approfondir ses capacités sur le plan de la réglementation, des opérations et des marchés de capitaux. »

Nancy Tower intègre le conseil d'administration de la TD après une impressionnante carrière de 24 ans à Emera Inc., où elle était dernièrement présidente et chef de la direction de sa filiale américaine, Tampa Electric Company. Elle a occupé plusieurs postes hauts placés à Emera Inc. et ses filiales : chef du développement interne, chef des finances et chef de la direction d'Emera Newfoundland and Labrador.

Nancy Tower siège au conseil d'administration d'organismes publics et à but non lucratif depuis le début de sa carrière. Elle est actuellement membre de celui de Stanfield's Ltd, d'AltaGas Ltd et de Finning International Inc. Elle a également siégé au conseil de Centraide et de la Leukemia and Lymphoma Society. En 2011, elle a figuré au palmarès des 100 femmes les plus influentes du Canada, établi par le Réseau des femmes exécutives.

Nancy Tower est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Dalhousie (Halifax, Nouvelle-Écosse) et est comptable agréée. Elle a également été nommée Fellow de l'Ordre des comptables agréés.

Pour en savoir plus sur le conseil d'administration de la TD, veuillez consulter la page https://www.td.com/francais/a-propos-du-gfbtd/regie-dentreprise/membres-du-conseil-dadministration/boardmembers.jsp.

