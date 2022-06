Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde près de 350 000 $ à Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland pour un nouveau garage municipal





NOTRE-DAME-AUXILIATRICE-DE-BUCKLAND, QC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - La députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, est fière d'annoncer, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, qu'une somme de 348 530 $ a été accordée à la Municipalité de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland pour la construction du garage municipal, aujourd'hui inauguré.

Situé sur la rue de la Fabrique, le nouveau bâtiment dispose d'une aire de garage avec deux portes et d'un bureau. Il comprend également une mezzanine servant d'espace d'entreposage pour les pièces et matériaux légers. L'ancien garage sera réutilisé comme entrepôt.

Citations :

« Je suis heureuse que notre gouvernement ait contribué à la construction de ce nouveau garage par un investissement de près de 350 000 $. Partout au Québec, nous accompagnons les municipalités pour les aider à améliorer leurs infrastructures municipales afin qu'elles puissent continuer d'offrir des services de qualité à leurs citoyennes et citoyens, tout en favorisant des milieux de travail plus agréables et sécuritaires. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« L'ancien garage ne convenait plus aux besoins de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland. L'espace manquait et plusieurs travaux d'amélioration étaient à prévoir. C'est pourquoi je suis fière que notre gouvernement ait pu participer à la réalisation de ce nouveau bâtiment. Je sais qu'il était attendu et qu'il sera désormais un lieu apprécié pour le personnel municipal qui l'utilisera. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

« Je tiens tout d'abord, au nom de mes concitoyennes et concitoyens, à remercier le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de nous avoir offert la possibilité d'avoir un nouveau garage municipal grâce à cette subvention. La construction de ce garage facilite le travail de nos employés municipaux. Notre bâtiment est à la fine pointe en ce qui a trait aux normes 2022 de construction. En plus d'ajouter de la valeur à notre magnifique municipalité en montagnes, nous avons maintenant l'espace nécessaire pour mieux faire l'entretien d'été et d'hiver de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland. »

Miguel Fillion, maire de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland

Faits saillants :

L'aide financière provient du programme Réfection et construction des infrastructures municipales, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032. Ce dernier prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Rappelons que le MAMH a également accordé à Notre-Dame-Auxiliatrice-de- Buckland une aide financière de 600 000 $ pour la réfection d'une canalisation souterraine regroupant la plupart des infrastructures publiques et parapubliques du territoire de la municipalité.

