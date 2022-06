Quectel renforce les modèles mondiaux de connectivité et de déploiement flexible avec son nouveau module compatible iSIM





Quectel Wireless Solutions lance le nouveau module BG773A-GL ultra-compact LTE de catégories M1, NB1 et NB2 compatible avec la technologie de SIM intégré (iSIM). La prise en charge iSIM de ce nouveau module assure aux intégrateurs et prestataires de services IdO une flexibilité et une simplicité exceptionnelles car il permet, en substance, à un dispositif doté d'un numéro unique d'unité de gestion du stock (SKU) de répondre à l'ensemble des besoins à l'échelle mondiale, grâce à une connectivité adaptée dans le monde entier. Les intégrateurs de systèmes bénéficient à terme d'un mode d'adoption simplifié de connectivité cellulaire, qui supprime le recours à des cartes SIM propres à chaque pays et simplifie la logistique des déploiements SIM sur carte plastique en éliminant la nécessité d'adaptations sur site ou locales.

Quectel a joué un rôle de premier plan pour faire de l'iSIM une réalité. La société s'efforce d'aligner la performance du module sur la nouvelle vague de caractéristiques SIM intégrées et embarquées qui révolutionnent les possibilités en matière de connectivité IdO.

Le module BG773A-GL se distingue également par sa consommation électrique ultra basse assurée par le processeur MIPS 5150 et la mémoire RAM et Flash intégrée. Ces éléments contribuent à réduire la consommation actuelle pour atteindre des niveaux bas dans plusieurs modes, y compris les modes économie d'énergie (PSM) et réception discontinue étendue (eDRX). Le BG773A-GL possède avant tout une fonctionnalité de sécurité matérielle étendue - Integrated Security Elements (ISE). Il s'agit là d'un point crucial car l'iSIM s'appuie sur un solide élément de sécurité lui permettant de se connecter au meilleur réseau disponible sur le site du déploiement. Le module sera disponible dans le commerce à compter de la mi-juillet 2022.

« Nous sommes ravis d'avoir lancé le module Quectel BG773A-GL qui apporte la connectivité axée de l'iSIM au marché mondial », affirme Richard Hart, directeur de la Connectivité globale chez Quectel Connectivity Solutions. « Aider les intégrateurs système à créer un produit mondial unique doté d'une SKU unique permet d'éliminer les problèmes liés à la logistique et à la chaîne d'approvisionnement. Cela permet simultanément aux organismes IdO de déployer facilement leurs produits en tout lieu et en toute sécurité, sachant qu'ils pourront accéder à une connectivité sécurisée de première qualité, sans besoin de recourir à la localisation, ni à la mise à disposition de modèles différents selon les marchés. Il s'agit là d'un pas de géant dans la perspective de la simplification de l'IdO et d'une des étapes clés requises pour la construction d'un monde plus intelligent. »

Le module, qui offre un facteur de forme SMT ultra compact de 14,9 mm × 12.9 mm × 1,9 mm, permet aux intégrateurs et aux développeurs de concevoir facilement des applications en tirant parti de sa faible consommation électrique et de sa structure de conception compacte. Les interfaces du BG773A-GL répondant aux normes de l'industrie et ses nombreuses fonctions élargissent la fonctionnalité du module à tout un éventail d'applications IdO, comme le POS sans fil, les compteurs intelligents, le racking, les dispositifs portables et bien d'autres.

Quectel a collaboré avec Kigen, le pionnier de l'iSIM et chef de file mondial dans le domaine de la sécurité, pour activer la fonction iSIM sur le BG773A-GL. L'iSIM OS et les services d'insertion clés de Kigen apportent toute une panoplie de réseaux renforçant la connectivité de Quectel, ce qui permet aux OEM de satisfaire leurs besoins en termes de marché.

« L'adoption par Quectel de notre iSIM en tant que solution pré-packagée dans le BG773A-GL témoigne de la maturité de la technologie iSIM et de notre écosystème », déclare Vincent Korstanje, PDG de Kigen. « Quectel est un chef de file du marché de la fabrication en grands volumes. Cette collaboration va aider les OEM désireux de passer rapidement de services uniquement embarqués à une offre complète de solutions IdO sur les marchés internationaux. »

Pour une démonstration en direct de l'iSIM de Quectel, retrouvez Quectel au stand 171, hall 5, au Salon Embedded World qui se tient à Nuremberg du 21 au 23 juin 2022.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation dans l'IdO. Organisation fortement axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IdO appuyé par un support et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale croissante qui compte plus de 4 000 professionnels rythme l'innovation en matière de connectivité cellulaire, GNSS, modules Wifi/BT, antennes et IdO. Quectel est coté à la Bourse de Shanghai (603236.SS) et notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO dans le monde entier.

Pour de plus amples informations : www.quectel.com, LinkedIn, Facebook et Twitter.

