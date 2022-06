smartwater annonce que Zendaya sera la nouvelle ambassadrice mondiale de la marque





smartwater porte l'hydratation vers de nouveaux sommets cet été, en annonçant aujourd'hui que Zendaya sera la nouvelle ambassadrice mondiale de la marque. Championne de l'art et de l'originalité, l'actrice et interprète de renom, Zendaya, invente de nouvelles façons de mener une vie plus réfléchie. En tant qu'ambassadrice mondiale de smartwater, Zendaya apparaîtra dans une série de nouveaux contenus créatifs de la marque, sur le thème des personnes qui définissent l'« intelligence » selon leurs propres termes ; et soutiendra des programmes communautaires d'approvisionnement en eau, bénéficiant directement à plusieurs milliers de femmes.

« Nous sommes enchantés que Zendaya rejoigne smartwater en tant que "nouveau visage de notre marque" », a confié Matrona Filippou, présidente des catégories mondiales, hydratation, sports, thé et café, chez The Coca-Cola Company « En tant qu'icône mondiale et force culturelle, Zendaya ne craint pas d'être fidèle à elle-même, et c'est précisément ce qui fait d'elle un ajout parfait à la famille smartwater. »

Le coup d'envoi de la campagne créative, conçue en partenariat avec VMLY&R et WPP/OpenX, sera donné le 21 juin aux États-Unis sur les canaux de télévision, audio, sociaux, et de streaming ; un lancement sur les marchés mondiaux étant prévu par la suite. La campagne célèbre les personnes qui prennent des décisions réfléchies, quels que soient leurs choix, et n'ont pas peur de se libérer des contraintes imposées par les conventions.

« Je suis ravie d'engager cette nouvelle relation avec smartwater », a déclaré pour sa part Zendaya, ambassadrice mondiale de la marque smartwater. « Nous savons tous combien il est important de s'hydrater, et smartwater est mon premier choix, quelles que soient mes activités de la journée. »

En tant que visage de la nouvelle campagne de la marque, Zendaya travaillera aux côtés de smartwater pour soutenir l'amélioration de l'accès et la qualité de l'eau destinée aux communautés de nombreuses villes à travers le monde, en commençant par Oakland, en Californie, ville d'origine de Zendaya, grâce à une association avec le Global Water Challenge (GWC), un ensemble d'organisations, de premier plan, qui vise à offrir un accès universel à l'eau potable. Rien qu'aux États-Unis, 2,2 millions de personnes ne disposent pas d'eau dans leur foyer, et 44 millions d'Américains sont desservis par des systèmes d'approvisionnement en eau qui ne fonctionnent pas de manière optimale.

Ensemble, smartwater, le GWC et Zendaya lancent le défi smart solutions: global water challenge, qui invitera les organisations locales à effectuer une demande de subvention auprès de la plateforme d'action women for water du GWC, qui soutient les femmes et leurs communautés grâce au pouvoir de l'accès à l'eau potable. Ces efforts s'appuient sur plus de dix années d'investissements dans l'accès à l'eau potable à travers le monde, de la part de The Coca-Cola Company, ayant bénéficié à plus de 18,5 millions de personnes depuis 2010. Les travaux du GWC prouvent que lorsque l'accès à l'eau potable est assuré, les populations, notamment les femmes et les jeunes filles, bénéficient d'une meilleure santé, avec un niveau de sécurité, d'éducation, et un taux d'emploi, accrus.

« Notre organisation ne peut fonctionner sans le soutien et la détermination de nos partenaires, et nous sommes ravis d'accueillir smartwater et Zendaya pour veiller à ce que les communautés dans le besoin aient accès à l'eau potable », a souligné Monica Ellis, PDG du Global Water Challenge. « Grâce au défi smart solutions: global water challenge, nous travaillerons spécifiquement à la résolution des problèmes d'accès à l'eau, en améliorant et en préservant la qualité de l'eau, favorisant ainsi les opportunités d'autonomisation financière via l'accès à l'eau, au bénéfice des communautés. »

Pour en savoir plus sur smartwater, rendez-vous sur smartwater.com. Pour en savoir plus sur le Global Water Challenge et le défi smart solutions: global water challenge, rendez-vous sur www.globalwaterchallenge.org.

À propos de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE : KO) est une société mondiale de boissons, qui commercialise ses produits dans plus de 200 pays et territoires. L'objectif de notre entreprise consiste à rafraîchir le monde et à faire la différence. Nous vendons des marques représentant plusieurs milliards de dollars dans plusieurs catégories de boissons dans le monde. Notre portefeuille de marques de boissons pétillantes sans alcool inclut Coca-Cola, Sprite et Fanta. Nos marques d'hydratation, de sport, de café et de thé incluent Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak et Ayataka. Nos marques de boissons nutritives, de jus, de boissons à base de lait, et de boissons à base de plantes incluent Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife et AdeS. Nous transformons constamment notre portefeuille, passant de la réduction du sucre dans nos boissons à la commercialisation de nouveaux produits innovants. Nous entendons avoir un impact positif dans la vie des individus, les communautés et la planète grâce à la reconstitution des ressources en eau, au recyclage des emballages, aux pratiques d'approvisionnement durable, ainsi qu'à la réduction des émissions de carbone sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. Si l'on inclut nos partenaires de mise en bouteille, nous employons plus de 700 000 personnes, contribuant à offrir des opportunités économiques aux collectivités locales du monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.coca-colacompany.com, et suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn.

À propos du Global Water Challenge

Le Global Water Challenge (GWC) est un groupe d'organisations de premier plan, qui déploient leur savoir-faire et leurs réseaux, pour offrir aux collectivités du monde entier un accès universel, à la fois sûr et abordable, à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène (Water, Sanitation, Hygiene, WASH). Depuis 2006, le GWC a bénéficié à plus de 2 millions de personnes auxquelles elle a fourni un accès à l'eau potable en Afrique, sur le continent américain et en Asie ; et ses campagnes, outils, données et bonnes pratiques bénéficient à plusieurs millions d'autres personnes. En collaboration avec des partenaires multisectoriels, le GWC s'engage à l'action, en attirant des ressources financières et en menant des programmes innovants destinés à offrir des solutions locales durables. Le GWC a établi la plateforme women for water afin de mobiliser une action collective en faveur de l'accès à l'eau potable, pour toutes les femmes et leurs communautés. Renforçant actuellement son impact dans 27 pays, le programme women for water contribue de manière mesurable à l'autonomisation financière, tout en menant une sensibilisation autour de cette problématique importante. Pour en savoir plus, rendez-vous sur globalwaterchallenge.org.

