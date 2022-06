Osler annonce l'arrivée de nouveaux co-présidents pour diriger le groupe de pratique Actifs numériques et chaînes de blocs à Montréal et à Calgary





TORONTO, le 21 juin 2022 /CNW/ - Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. est heureux d'annoncer que Laure Fouin et Matthew Burgoyne, deux avocats de premier plan dans les secteurs des cryptomonnaies et des services financiers, se joignent au groupe Droit des sociétés du cabinet à titre de co-présidents du groupe de pratique Actifs numériques et chaînes de blocs, et ce, dès maintenant.

Laure et Matthew co-dirigeront le groupe de pratique, Laure depuis le bureau d'Osler à Montréal et Matthew, depuis le bureau de Calgary. Dans leurs nouvelles fonctions, Laure et Matthew continueront à faire croître les services du cabinet dans ce domaine.

« À titre de coprésidents du groupe de pratique des actifs numériques, Matthew et Laure apportent une expérience et une énergie considérables à l'équipe en cette période de transformation pour les entreprises de technologie financière et les institutions financières. Notre investissement dans ce secteur renforce encore notre position continue de chef de file dans ce domaine de pratique en pleine expansion. Nous leur souhaitons la bienvenue chez Osler », a déclaré Emmanuel Pressman, associé et président du groupe de droit des sociétés du cabinet.

L'équipe responsable des actifs numériques et des chaînes de blocs d'Osler conseille des entreprises clientes en démarrage et des entreprises clientes bien établies dans le domaine des actifs numériques, notamment des plateformes de négociation et de prêt, des gestionnaires de placements, des développeurs de logiciels et des investisseurs institutionnels sur les marchés canadiens des actifs numériques.

« Nous sommes ravis que Matthew et Laure se joignent à titre de coprésidents au cabinet pour diriger notre pratique nationale en matière d'actifs numériques. Grâce à leur leadership et à leur expertise, nous serons en mesure d'aider nos clients à comprendre les questions juridiques et réglementaires auxquelles les sociétés de cryptomonnaies et de chaînes de blocs sont confrontées alors que le secteur des actifs numériques continue d'évoluer », déclare Chad Bayne, associé et coprésident du groupe Sociétés émergentes et à forte croissance d'Osler.

Laure Fouin, associée, co-présidente, groupe de pratique Actifs numériques et chaînes de blocs

La pratique de Laure est axée sur les institutions financières et la réglementation visant les produits et les services financiers, la réglementation des valeurs mobilières et des produits d'investissement (dont les cryptoactifs et les contrats sur cryptoactifs), le financement structuré et le marché des capitaux d'emprunt ainsi que les questions réglementaires liées à la numérisation.

Matthew Burgoyne, associé et co-président, groupe de pratique Actifs numériques et chaînes de blocs

Matthew Burgoyne a été l'un des premiers avocats canadiens à représenter des sociétés de cryptomonnaies au Canada ; il a soutenu la création de bourses de cryptomonnaies et a conseillé des développeurs de jetons et de pièces numériques, des émetteurs de cryptomonnaies stables, des plateformes financières décentralisées et centralisées, des plateformes NFT, des fournisseurs de guichets automatiques de cryptomonnaies, des investisseurs en cryptomonnaies et des projets d'extraction de cryptomonnaies.

À propos d'Osler

Osler est un cabinet d'avocats de premier plan ayant une seule priorité : vos affaires. Que ce soit de Toronto, Montréal, Calgary, Ottawa, Vancouver ou New York, notre équipe fournit des conseils à ses clients canadiens, américains et internationaux relativement à un large éventail de questions juridiques nationales et transfrontalières. Notre approche intégrée nous permet d'offrir un accès direct à l'un de nos 450 avocats afin de fournir des solutions juridiques efficaces, proactives et pratiques dictées par vos besoins. Depuis plus de 160 ans, nous avons bâti notre réputation à fournir les réponses dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. C'est le droit à l'oeuvre.

