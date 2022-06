Le chef de la direction de Bluum, Erez Pikar, remporte le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY pour la région Pacifique Sud-Ouest aux États-Unis





PHOENIX, 21 juin 2022 /CNW/ - Bluum, le principal fournisseur de solutions technologiques en matière d'éducation en Amérique du Nord, a annoncé vendredi que son chef de la direction, Erez Pikar, a reçu le Grand Prix de l'Entrepreneur pour la région Pacifique Sud-Ouest d'Ernst & Young LLP (EY US). Le programme de reconnaissance Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY US est l'un des prix en affaires concurrentiels les plus prestigieux au monde pour les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprises à forte croissance.

Un jury indépendant a choisi M. Pikar en fonction de son esprit d'entreprise, de sa raison d'être, de sa croissance et de son impact, en plus d'autres contributions et attributs essentiels. En tant que lauréat du prix pour la région Pacifique Sud-Ouest, le chef de la direction de Bluum pourra désormais être choisi par le comité national indépendant de juges pour les prix nationaux et mondiaux.

« C'est un honneur incroyable de remporter ce prix, raconte M. Pikar. C'est avec humilité que je suis monté sur scène avec ce groupe extraordinaire d'entrepreneurs, et j'espère que nous serons à la hauteur, moi-même et tous les employés de Bluum, des normes élevées d'impact sociétal et de réussite financière établies par les gagnants précédents. Ce prix sera partagé avec tous les membres de l'équipe remarquable de Bluum, parce qu'ils font tous en sorte de nous rapprocher le plus possible de ce qui nous semblait être impossible. »

Sous la direction de M. Pikar, Bluum a été inscrit sur la liste « America's Fastest-Growing Companies » de Inc. 5000, sur la liste « Tech Elite 250 » de CRN, ainsi que comme l'un des « Top 10 Integrators » de Systems Contractor News. Au cours des trois dernières années, la croissance de l'entreprise s'est manifestée par des fusions et des acquisitions, ainsi que par des gains et des actifs qui ont plus que triplé sur le plan organique.

M. Pikar se joint maintenant à d'anciens « entrepreneurs de l'année » comme Saeju Jeong de Noom, Howard Schultz de Starbucks, Jodi Berg de Vitamix, Reid Hoffman de LinkedIn et Hamdi Ulukaya de Chobani.

Pour en savoir plus sur le chef de la direction de Bluum et sur le prix, visitez cette page (en anglais) https://www.ey.com/fr_us/entrepreneur-of-the-year/pacific-southwest/overview .

Chez Bluum, nous croyons que l'éducation est l'étape la plus réaliste vers un avenir plus positif et plus équitable. Nous permettons aux éducateurs de devenir des agents de changement novateurs en leur offrant des solutions et des services technologiques pour améliorer l'apprentissage et le rendre plus accessible. Avec des décennies d'expérience de travail avec des éducateurs pour créer des expériences d'apprentissage remarquables, Bluum offre des technologies et des services qui soutiennent près de 27 millions d'élèves chaque jour en Amérique du Nord. Cultivez les possibilités avec nous à bluum.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Twitter et Facebook .

