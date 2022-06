Création d'un comité d'experts en matière de cybersécurité et de numérique





QUÉBEC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, monsieur Éric Caire, annonce la création d'un comité d'experts en matière de cybersécurité et de numérique.

Le comité a pour mandat d'offrir un rôle-conseil au ministre, notamment à l'égard de

l'offre de services du ministre de la Cybersécurité et du Numérique et les possibilités pour son évolution;

des orientations en vue de politiques ou de stratégies en matière de cybersécurité et de numérique;

tout projet en matière de ressources informationnelles pour l'administration publique;

les tendances émergentes de l'industrie et les opportunités qui peuvent présenter un intérêt pour l'administration publique.

Le comité est formé de 12 membres provenant de la société civile, de l'industrie, incluant les entreprises, les organismes à but non lucratif, de même que du milieu académique. Ils couvrent, par leur expertise, les domaines de la sécurité de l'information, incluant la cybersécurité, ainsi que celle du numérique.

Les premières séances du comité porteront sur les réalisations et le positionnement du Québec par rapport aux autres administrations publiques en matière de cybersécurité et de numérique, ainsi que sur les perspectives en la matière pour les prochaines années. Ces constats et les réflexions en découlant pourront alimenter les travaux du Ministère.

Citation :

« L'expertise des membres reconnus dans l'industrie et du milieu académique fournira un apport considérable aux réflexions que mènent les professionnels du Ministère. Cette collaboration permettra de faire de notre administration publique un leader de transformation numérique. »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protectio

Faits saillants :

Le Comité est formé des personnes suivantes :

Les experts en cybersécurité



M. Patrick Mathieu

Co-fondateur, Hackfest

Co-fondateur, Hackfest

M me Vanessa Henri

Avocate et co-fondatrice, Henri & Wolf inc.

Avocate et co-fondatrice, Henri & Wolf inc.

M. Claude A. Sarrazin

Président, SIRCO

Président, SIRCO

M. Nicolas Vermeys

Vice doyen de la Faculté de droit, Université de Montréal

Vice doyen de la Faculté de droit, Université de Montréal

M me Nora Boulahia Cuppens

Professeure titulaire, Polytechnique Montréal

Nora Boulahia Cuppens Professeure titulaire, Polytechnique Montréal

M. Mourad Debbadi,

Doyen et professeur titulaire, Université Concordia

Les experts en numérique



M. Alain Bergeron

Vice-président principal, technologies de l'information, Industrielle Alliance

Vice-président principal, technologies de l'information, Industrielle Alliance

M. Michel Dubois

Directeur des partenariats, MILA

Directeur des partenariats, MILA

M me Ravy Por

Directrice exécutive - Intelligence artificielle et technologies émergentes, KPMG

Directrice exécutive - Intelligence artificielle et technologies émergentes, KPMG

M me Lyse Langlois

Directrice générale, OBVIA (Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique), Université Laval

Directrice générale, OBVIA (Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique), Université

M. Christian Sarra-Bournet

Directeur exécutif, Institut quantique, Université de Sherbrooke

Directeur exécutif, Institut quantique, Université de

Mme Marie-Josée Turgeon

Présidente-directrice générale, Centre de collaboration MIQro Innovation

La création de ce comité est inspirée des bonnes pratiques.





La formation de ce comité d'experts est prévue à l'article 9 de la Loi sur le ministère de la Cybersécurité et du Numérique.

