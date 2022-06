Déclaration des ministres Pablo Rodriguez, Marc Miller, Patty Hajdu et Daniel Vandal à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones





Les ministres Pablo Rodriguez, Marc Miller, Patty Hajdu et Daniel Vandal font une déclaration pour souligner la Journée nationale des peuples autochtones

OTTAWA, ON, TERRITOIRE ALGONQUIN TRADITIONNEL NON CÉDÉ, le 21 juin 2022 /CNW/ - Nous sommes conscients que cette déclaration peut renfermer de l'information difficile à entendre pour de nombreuses personnes, et que nos efforts pour honorer les survivants et les familles peuvent constituer un rappel malvenu pour ceux et celles qui ont subi des épreuves en raison d'anciennes politiques gouvernementales touchant les peuples autochtones.

Les conseillers de la ligne d'écoute Espoir pour le mieux-être offrent un soutien immédiat et gratuit par téléphone et par clavardage en ligne ainsi qu'une intervention en cas de crise à tous les peuples autochtones du Canada. Ce service est offert, en français, en anglais et, sur demande, en cri, en ojibwé et en inuktitut. On peut joindre la ligne d'écoute par téléphone au 1-855-242-3310 ou par clavardage à Espoir pour le mieux-être.

La National Residential School Crisis Line (en anglais seulement) offre des services d'aiguillage en cas de détresse émotionnelle et de crise par téléphone 24 heures sur 24 au 1-866-925-4419.

Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, nous invitons les Canadiens et les Canadiennes à en apprendre davantage sur la diversité linguistique et culturelle ainsi que sur les contributions exceptionnelles des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

« La Journée nationale des peuples autochtones a lieu au solstice d'été, un jour qui revêt une importance spirituelle pour de nombreux peuples et communautés autochtones depuis des générations. Cette journée est traditionnellement marquée par des cérémonies, des célébrations et des activités culturelles qui reconnaissent et soulignent les contributions importantes des peuples autochtones d'un océan à l'autre.

« C'est l'occasion de souligner l'importance des relations que nous continuons à édifier avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis ? des relations fondées sur le respect et la collaboration ? et de réaffirmer notre engagement à soutenir la vision d'autodétermination des peuples autochtones.

« Le gouvernement du Canada reconnaît les langues, les pratiques culturelles, le patrimoine et les croyances spirituelles distincts des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada. À l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, nous invitons tous les Canadiens et Canadiennes à célébrer et à honorer le savoir et les expériences autochtones dans un esprit de réconciliation.

« Si aujourd'hui l'heure est à la célébration, c'est aussi l'occasion de souligner le travail qui reste à accomplir, et d'y réfléchir. C'est la deuxième fois que nous célébrons la Journée nationale des peuples autochtones depuis que l'on a découvert des tombes et des sépultures anonymes à l'ancien pensionnat de Kamloops, une triste trouvaille qui s'est malheureusement répétée dans de nombreuses autres communautés au Canada et qui constitue un rappel tragique du traumatisme historique que les peuples autochtones ont vécu et vivent encore. La réconciliation repose sur notre détermination à continuer de faire face à la dure vérité et à l'horrible réalité de notre passé collectif ainsi qu'aux répercussions à long terme du colonialisme. Le gouvernement du Canada continuera de soutenir les communautés autochtones dans la tâche ardue qu'elles ont à accomplir et la guérison qui s'en suivra.

« Aujourd'hui, et tout au long du Mois national de l'histoire autochtone, prenez un moment pour avancer sur la voie de la réconciliation et commencez - ou approfondissez - votre apprentissage :

Explorez la richesse des nombreuses langues autochtones du Canada alors que nous entamons la Décennie internationale des langues autochtones de l'UNESCO (2022-2032).

alors que nous entamons la Décennie internationale des langues autochtones de l'UNESCO (2022-2032). Parcourez la carte interactive pour trouver les activités qui se déroulent dans votre communauté et qui commémorent le patrimoine unique, l'histoire et les réalisations remarquables des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Découvrez comment vous pouvez participer aux activités en consultant le guide d'activités de la Journée nationale des peuples autochtones.

Explorez le portail éducatif du Mois national de l'histoire autochtone.

Partagez votre expérience sur les médias sociaux à l'aide des mots-clics #JNPA2022 et JNPACanada. »

