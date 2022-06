Le gouvernement du Canada investit dans l'adoption de technologies de pointe en soutenant Uniboard





L'usine de Val-d'Or obtient une aide financière de 10 M$ de DEC.

VAL-D'OR, QC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance des entreprises de l'industrie forestière par l'adoption de technologies de pointe contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, annonce aujourd'hui une contribution remboursable de 10 M $ à Uniboard.

Cet appui de DEC permettra à l'entreprise d'augmenter sa capacité de production et sa productivité, d'élargir sa gamme de produits et d'afficher un bilan carbone négatif grâce aux nouveaux équipements et à la séquestration du carbone dans des produits durables.

Uniboard Canada emploie 850 personnes dans ses quatre usines québécoises, situées en Abitibi-Témiscamingue, dans le Bas-Saint-Laurent et dans les Laurentides, et à son siège social de Laval. L'usine de Val-d'Or est spécialisée dans la fabrication de produits de bois d'ingénierie sous forme de panneaux de particules bruts et de panneaux de mélamine thermofusionnés destinés aux entreprises de l'industrie de la construction. Le projet permettra la création de 26 emplois.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« Les entreprises québécoises sont au coeur du développement de nos communautés et font partie du plan de relance économique de notre gouvernement. Nous sommes déterminés à les aider à prospérer ainsi qu'à améliorer leur compétitivité et leur productivité. Notre gouvernement est fier d'appuyer Uniboard, d'autant plus que son projet comporte un important aspect environnemental. L'apport de cette entreprise du secteur forestier à la vitalité économique de Val-d'Or est indéniable et je suis convaincue que ce projet généra des retombées concrètes pour la région, le Québec et le Canada. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Nous remercions le gouvernement du Canada pour sa contribution à cet important projet représentant un investissement total de 250 M$. Cette 3e phase du plan de modernisation de notre site de Val-d'Or en fera l'usine de panneaux de particules la plus moderne en Amérique du Nord. Cet investissement, qui s'inscrit dans la continuité d'un succès qui dure depuis 45 ans à Val-d'Or, jouera un rôle important dans le développement de nouveaux marchés et de nouvelles gammes de produits tout en assurant notre compétitivité et la réduction de notre empreinte carbone. »

André Lemire, vice-président Finances et chef des opérations financières, Uniboard

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

