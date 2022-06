Louis Audet nommé officier de l'Ordre national du Québec 2021





MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Cogeco inc. (TSX : CGO) et Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) sont fières d'annoncer que Louis Audet, président des conseils d'administration, est nommé officier de l'Ordre national du Québec.

L'Ordre national du Québec est la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec. Il permet de reconnaître des Québécoises et des Québécois provenant d'une multitude de disciplines et d'horizons, dont les exploits et les accomplissements ont marqué l'évolution et le rayonnement du Québec.

« Louis Audet a dirigé Cogeco à titre de président et chef de la direction pendant 25 ans, période durant laquelle l'entreprise a connu une forte croissance et a multiplié ses revenus par cent. À mon arrivée chez Cogeco en 2011, j'ai fait la connaissance d'un homme de coeur et de conviction, ayant la formidable capacité de transmettre une vision claire et des valeurs fortes, ne laissant aucun autre choix que de vouloir le suivre dans sa volonté de faire de Cogeco un leader dans le marché nord-américain des télécommunications et des médias. Aujourd'hui, alors que Cogeco célèbre son 65e anniversaire et qu'il poursuit son travail à titre de président de nos conseils d'administration, cette reconnaissance vient mettre en lumière l'oeuvre d'un grand bâtisseur du Québec qui est guidé par sa détermination, son sens aigu des affaires et une vision à long-terme pour la croissance continue de Cogeco », a indiqué Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco.

« Les qualificatifs pour décrire Louis Audet se succèdent et témoignent de la marque qu'il a su laisser partout où il passe. Le profond engagement de Louis Audet envers la communauté québécoise est palpable. Sa vision, ses ambitions et son leadership lui ont permis de faire de Cogeco une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications et des médias. Si l'entreprise est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à lui. Au nom de l'ensemble des membres des conseils d'administration de Cogeco inc. et Cogeco Communications inc., je félicite Louis pour cet honneur d'exception qui lui est octroyé », a conclu James C. Cherry, administrateur principal des conseils d'administration.

L'important engagement philanthropique de Monsieur Audet envers la société ainsi que son leadership contribuent à bâtir un monde meilleur et plus inclusif. Au cours des années, M. Audet a été reconnu maintes fois par les communautés d'affaires et philanthropique pour ses contributions importantes. À ce titre, il a été nommé au sein de l'Ordre du Canada en 2013. Plus récemment, il a reçu le titre de Grand bâtisseur de l'économie du Québec par l'Institut sur la gouvernance (IGOPP). En 2018, il a été choisi par l'Association canadienne pour les Nations Unies (ACNU) à titre de lauréat du prix Citoyens du monde 2018. Cette même année, il a reçu deux doctorats honoris causa, décernés respectivement par l'Université de Montréal et par l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a aussi été intronisé au Club des entrepreneurs du Conseil du patronat du Québec. Il a reçu l'Ordre du mérite de l'Association des diplômés de l'Université de Montréal, ainsi que le Prix Mérite de l'Association des Diplômés de l'École Polytechnique.

