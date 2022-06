McGill doit relancer son Conservatoire de musique





MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec consternation que le Syndicat des chargé-es de cours et des instructeurs-trices de McGill a appris la fermeture, annoncée pour la fin de l'été, du Conservatoire de musique de l'Université. «?La direction doit faire marche arrière et reconsidérer sa décision afin de protéger ce joyau qui a su alimenter la passion de jeunes musiciennes et musiciens depuis plusieurs générations, réclame Raad Jassim, président du syndicat. C'est comme si McGill coupait l'inspiration aux artistes en herbe susceptibles de poursuivre en musique aux études supérieures.?»

Les arguments évoqués par la direction pour faire disparaître cette institution vieille de 118 ans semblent difficilement défendables. Le syndicat conteste le manque d'espace disponible au sein de l'établissement. Il déplore également le motif d'une baisse conjoncturelle de la clientèle, alors qu'aucun effort de recrutement n'a été déployé depuis la fin de la pandémie afin de favoriser un retour à la normale en matière d'inscriptions.

L'éducation n'est pas une marchandise

Pis encore, on assiste tristement à un exemple sidérant d'une gestion marchande de l'éducation. «?Cette vision de rentabilité à tout prix n'est pas du tout compatible avec la mission de l'université et n'est pas acceptable dans notre société démocratique, avance Christine Gauthier, vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) responsable du regroupement université. Avec la fermeture du Conservatoire de musique de McGill, c'est toute la société qui y perd.?»

Le syndicat, dont une centaine de membres subiront directement les effets de la fermeture du Conservatoire de musique, a convoqué d'urgence son assemblée générale ce soir pour évaluer les recours possibles afin de faire renverser cette décision.

À propos

Le Syndicat des chargé-es de cours et des instructeurs-trices de McGill regroupe environ 1600 membres.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN parle au nom de 80?% des chargées et chargés de cours des universités québécoises (11 000 membres) et de près de 85?% des profs de cégep. Elle regroupe quelque 35?000 membres dans 46 cégeps, 43 établissements privés et 12 universités. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec et constitue l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

