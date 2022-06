Relever le plafond de la programmation sans code pour la robotique et l'automatisation industrielle





MONTRÉAL, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- Vention, la plateforme d'automatisation de la fabrication (MAP) basée sur le cloud, est heureuse d'annoncer le lancement de MachineLogic V4.0. Il s'agit de l'une de ses plus importantes versions depuis le lancement initial du produit en 2018. Offerte sur une base gratuit-payant et d'abonnement, les nouveaux utilisateurs peuvent tirer parti de l'ensemble des fonctionnalités de MachineLogic dans sa version cloud, les abonnements étant nécessaires pour ceux qui cherchent à déployer des équipements dans l'usine.

MachineLogic est l'un des principaux produits de la plateforme d'automatisation de la fabrication (MAP) de Vention. Axé sur la programmation sans code, le logiciel cloud et edge fournit une interface de programmation unifiée pour toutes les marques de robots (Universal Robots, Fanuc et Doosan), les actionneurs (axe linéaire, convoyeurs et pneumatiques) et les E/S (numériques et analogiques). Les experts et les nouveaux praticiens de l'automatisation peuvent facilement programmer des cellules robotisées et des équipements automatisés en utilisant des séquences visuelles simples à partir de leur navigateur Web, ou directement sur un boîtier de commande connecté à l'équipement. La technologie évite aux praticiens d'avoir à apprendre plusieurs langages de programmation propriétaires spécifiques à chaque robot, automate programmable et fabricant de moteurs d'entraînement.

MachineLogic offre une expérience utilisateur logicielle et matérielle plug-and-play avec une détection et une configuration intuitives des composants, une programmation facile et un déploiement assisté par logiciel. Il fonctionne à l'unisson avec le contrôleur de mouvement de Vention, MachineMotion, et la bibliothèque complète de composants modulaires de Vention. MachineLogic V4.0 comporte également plusieurs fonctionnalités nouvelles, qui relèvent le plafond des équipements pouvant être programmés sans code, notamment la compatibilité avec plusieurs MachineMotion, la programmation simultanée de robots et d'actionneurs, et les fonctions lambda JavaScript. L'offre d'abonnement comprend également une formation d'intégration de l'équipe et un accès à l'équipe de réussite client de Vention pour un soutien continu.

« MachineLogic est essentiel à notre mission de démocratisation de l'automatisation industrielle, et les abonnés peuvent s'attendre à une série de fonctionnalités supplémentaires aux troisième et quatrième trimestres de 2022 », a déclaré Étienne Lacroix, PDG et fondateur de Vention. « Nous ne faisons qu'effleurer la surface des expériences utilisateur qui sont possibles lorsque vous combinez le matériel d'automatisation industrielle et les logiciels d'ingénierie. »

MachineLogic V4.0 sera disponible à partir du 25 juillet, avec une formation en ligne et un webinaire éducatif débutant la même semaine. Pour plus d'informations, y compris les différentes options d'abonnement et les prix, visitez Vention à l'adresse vention.io/programming.

Programmation sans code et avancée

Programmation d'applications sans code à l'aide de séquences visuelles

Assistance pour la planification de la trajectoire des robots, des actionneurs/convoyeurs et des E/S

Mode technique pour les bras de robot et les actionneurs

Prise en charge des variables, des conditions et des boucles

Programmation avancée grâce aux fonctions Lambda

Configuration de la machine assistée par logiciel à partir de jumeaux numériques

Vérificateurs de configuration automatiques

Simulation et interface utilisateur

Simulation de l'équipement par navigateur

Simulation de l'arrêt d'urgence virtuel et du bouton-poussoir

Construction d'une IHM par glisser-déposer avec une bibliothèque de composants d'interface utilisateur

Intégration de MachineApps

Suivi de trajectoire

Palettisation cartésienne

Palettisation par robot collaboratif

Surveillance et supervision des machines par robot collaboratif

Compatibilité matérielle

Compatible avec la bibliothèque complète de composants d'automatisation plug and play de Vention

Bras de robot agnostique pour les robots collaboratifs Universal Robots, Doosan et Fanuc

robot agnostique pour les robots collaboratifs Universal Robots, Doosan et Fanuc Prise en charge multi-contrôleur pour MachineMotion

Contrôle des dispositifs externes par le biais d'E/S numériques et analogiques

Déploiement de la machine

Téléchargement/importation simple du programme « Cloud-to-factory floor » (du nuage à l'usine)

Vérificateur d'application automatique

Taqueuse manuelle pour le bras du robot et les actionneurs

Mode opérateur pour exécuter le programme en lecture seule

À propos de Vention

Vention accompagne certains des fabricants les plus innovants dans l'automatisation de leurs ateliers de production en quelques jours seulement grâce à une expérience utilisateur démocratisée. La plateforme d'automatisation de la fabrication en ligne de Vention permet aux clients de concevoir, d'automatiser, de commander et de déployer des équipements automatisés directement depuis leur navigateur Web. Le siège social de Vention se trouve à Montréal, au Canada, avec de nouveaux bureaux à Berlin et à Boston. La société de 320 personnes dessert plus de 3 000 clients sur les cinq continents et dans 25 industries manufacturières. Pour plus d'informations, veuillez consulter vention.io ou suivez-nous sur LinkedIn .

