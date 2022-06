Début du troisième Sommet des multinationales de Qingdao





QINGDAO, Chine, 21 juin 2022 /CNW/ - Le troisième Sommet des multinationales de Qingdao, organisé conjointement par le ministère du Commerce de la Chine et le gouvernement provincial du Shandong, a eu lieu à Qingdao, dans la province du Shandong, le 19 juin 2022.

En mettant l'accent sur les efforts de collaboration entre les entreprises multinationales ainsi que les entreprises et organisations chinoises pour ouvrir davantage le marché chinois, le sommet de cette année a été conçu pour revitaliser l'économie chinoise et mondiale en créant un nouveau modèle de développement à l'aide des discussions menant à des collaborations nouvelles et élargies entre tous les partis concernés.

L'événement a réuni les plus grands hauts dirigeants de 186 entreprises du classement Fortune 500 et 290 autres principales entreprises à travers le monde, des ambassadeurs de nombreux pays et des spécialistes provenant d'organisations internationales et d'associations commerciales. Plus de 5 600 invités ont assisté au sommet présenté dans un format hybride, soit en ligne et en présentiel.

Le sommet a fourni une plateforme favorisant les discussions et les échanges entre les plus grands hauts dirigeants d'entreprises multinationales qui touchaient plusieurs sujets, notamment la reconstruction des chaînes d'approvisionnement mondiales, la mise en oeuvre de l'accord du Partenariat régional économique global (PREG) et l'atteinte de la carboneutralité.

À l'heure actuelle, le système mondial de chaînes d'approvisionnement est réorganisé à un rythme accéléré en raison de l'impact du protectionnisme accru et de la pandémie de COVID-19, entre autres. Les entreprises multinationales se fient toujours au marché chinois et sont prêtes à investir malgré le changement de rôle de la Chine dans le système mondial de chaînes d'approvisionnement en raison de la réduction des avantages du marché sur le plan des coûts et de la production de masse.

La Chine prévoit stimuler sa croissance économique tout en continuant d'appliquer des mesures de prévention et de contrôle de la pandémie. Ce faisant, le gouvernement chinois vise à poursuivre la libéralisation du commerce et des investissements en facilitant davantage l'accès aux marchés et en favorisant une concurrence loyale, dans le but ultime de créer un environnement commercial international axé sur le marché et fondé sur la loi.

Avec la poursuite de l'ouverture du marché chinois, associée à un environnement commercial plus favorable qui devrait générer plus de possibilités, les entreprises hors Chine sont invitées à investir, à établir leur présence ou élargir leur présence déjà existante pour qu'elles puissent profiter d'une économie qui ne cesse de croître.

