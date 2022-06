Avertissement au CISSS de la Montérégie-Est - Le temps supplémentaire obligatoire n'est pas une solution pour passer à travers l'été

Edwards Lifesciences a publié aujourd'hui ?Unifying Generations: Building the Pathway to Intergenerational Solidarity', un rapport basé sur un sondage effectué auprès de 12 850 Européens de différentes générations, qui démontre le besoin de changer...

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, annoncent que le gouvernement du Québec se donne les...