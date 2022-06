L'AMGTA publie un processus de transport et recyclage sécurisés des déchets de condensats de poudre métallique





L'Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA), organisation commerciale mondiale créée afin de promouvoir les avantages environnementaux de la fabrication additive (FA), a annoncé aujourd'hui avoir publié un rapport qui décrit les exigences relatives à la passivation des déchets de condensats métalliques, à des fins de transport et de recyclage. Le nouveau processus, développé par Sintavia, membre de l'AMGTA, et KBM Advanced Materials, consiste à mélanger des déchets de condensats de poudre avec une résine éliminable, qui rend les déchets non dangereux et expédiables vers une usine de recyclage.

« La lecture du rapport d'aujourd'hui est incontournable pour toutes les entreprises actives dans la production additive métallique par fusion laser sur lit de poudre », a déclaré Sherri Monroe, directrice exécutive de l'AMGTA. « Ce nouveau processus offre non seulement l'avantage de réduire les coûts de transport, mais également d'être réversible ; les entreprises de recyclage des métaux bénéficient ainsi d'un accès libre à la poudre sous-jacente, dès réception, et peuvent recycler les déchets qui jusque là devaient être déposés dans une décharge de déchets dangereux. »

« J'espère que d'autres entreprises adopteront ce nouveau processus, qui réduira leurs coûts de transport, les matériaux sous-jacents n'étant plus dangereux », a déclaré Brian Neff, président du conseil d'administration de l'AMGTA, et PDG de Sintavia. « Ce rapport illustre parfaitement le fait que l'AMGTA joue un rôle de chef de file dans l'élaboration de pratiques d'utilisation, durables, destinées à la fabrication additive. »

Les condensats métalliques, qui est le terme utilisé pour désigner l'excès de suie et de poudre, produit au niveau de la plaque de construction, pendant le processus de fabrication additive par fusion, sur lit de poudre, étaient auparavant traités en tant que matières dangereuses, et éliminés comme telles à un coût très élevé.

Le rapport complet est disponible ici https://amgta.org/resources/.

À propos de l'AMGTA

L'AMGTA a été lancée en novembre 2019 afin de promouvoir les avantages environnementaux de la fabrication additive (FA) par rapport aux méthodes traditionnelles de fabrication. L'AMGTA est une organisation non commerciale, non affiliée, ouverte à tous les fabricants d'additifs et parties prenantes de l'industrie qui satisfont certains critères relatifs à la durabilité de la production ou du processus. Pour en savoir plus, veuillez contacter Sherri Monroe, au +1 954.308.0888, ou rendez-vous sur www.amgta.org.

