AVIS AUX MÉDIAS - Inauguration de la nouvelle Place Bernard-Landry et dévoilement du buste en bronze





VERCHÈRES, QC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Municipalité de Verchères et le Comité du Mémorial Bernard-Landry à Verchères convient les représentantes et les représentants des médias, le 24 juin prochain, à 11h30, pour l'inauguration de la nouvelle Place Bernard-Landry et le dévoilement du buste en bronze de l'ancien premier ministre du Québec. Les événements débuteront en l'église Saint-François-Xavier de Verchères pour les prises de parole officielles et se poursuivront, en face, sur la Place Bernard-Landry.

Pour l'occasion, seront présents, entre autres, le député de Beloeil--Chambly à la Chambre des communes et chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, le député de Pierre-Boucher--Les Patriotes--Verchères à la Chambre des communes, Xavier Barsalou-Duval, la députée de Verchères à l'Assemblée nationale du Québec, Suzanne Dansereau, le maire de la municipalité de Verchères, Alexandre Bélisle, le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, ainsi que les artistes Annick Bourgeau et Jules Lasalle.

Les médias sont priés de confirmer leur présence auprès de Karine Brodeur à [email protected].

Inauguration de la Place Bernard-Landry et dévoilement du buste en bronze

Date : Vendredi 24 juin 2022 Heure : 11h30 Lieu : Église Saint-François-Xavier de Verchères

596, route Marie-Victorin

Municipalité de Verchères

