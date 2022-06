Service 5G New Calling : Huawei, China Mobile et iFLYTEK rendent possible les appels sans frontières





SHIJIAZHUANG, Chine, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- Récemment, la branche de China Mobile opérant dans la province de Hebei (ci-après dénommée « Hebei Mobile »), en collaboration avec Huawei et iFLYTEK, a intégré la capacité de traduction intelligente fournie par iFLYTEK au service 5G New Calling, brisant ainsi les barrières linguistiques pour les appels vidéo. 5G New Calling rend la communication visuelle et accessible en utilisant les technologies d'intelligence artificielle. Le président de China Mobile, Yang Jie, espère construire un système de services d'information basé sur la 5G et offrant connexions, puissance de calcul et capacités de service. 5G New Calling répond parfaitement aux critères de construction d'un tel système. Il s'agit également d'un bon exemple de réussite du plan « 5G+ » de China Mobile.

La fonctionnalité de communication sans frontières est basée sur les normes d'entreprise de China Mobile pour le service 5G New Calling et constitue une mise à niveau majeure de la fonction d'appel vidéo native des téléphones mobiles. Lors d'un appel vidéo, la fonctionnalité utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître la parole et la convertir en texte en temps réel. De cette façon, les utilisateurs peuvent lire une transcription de ce que l'autre utilisateur dit en temps réel. Si les utilisateurs parlent des langues différentes, cette fonctionnalité peut traduire ce que l'autre utilisateur dit en temps réel, brisant ainsi véritablement les barrières linguistiques.

Dans les appels classiques, les utilisateurs doivent comprendre la langue parlée par leur interlocuteur. Cependant, le service 5G New Calling intégré aux technologies d'intelligence artificielle avancées brise cette barrière, de sorte que les utilisateurs peuvent facilement communiquer entre eux, même s'ils parlent des langues différentes. Cette fonction est également utile pour les personnes souffrant de troubles auditifs.

La fonctionnalité de communication sans frontières s'ajoute aux réussites de Hebei Mobile après la mise en oeuvre du service 5G New Calling dans plusieurs secteurs verticaux. Hebei Mobile continuera à travailler avec ses partenaires industriels pour développer des services toujours plus intéressants sur le service 5G New Calling, et poser des bases solides pour l'utilisation commerciale de ce service.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1843035/Barrier_free_Communication.jpg

Communiqué envoyé le 21 juin 2022 à 13:23 et diffusé par :