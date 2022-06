Quectel annonce le lancement du module intelligent 5G SG560D haute performance pour libérer tout le potentiel de l'AIoT





NUREMBERG, Allemagne, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de solutions IoT, a annoncé le lancement du SG560D, un module intelligent Android intégrant les technologies 5G New Radio (NR) et d'intelligence artificielle (IA). Doté d'un processeur et d'un GPU puissants, le SG560D satisfera des scénarios d'application complexes qui nécessitent à la fois des débits de données élevés et des capacités de calcul, tels que l'info-divertissement embarqué, les appareils portatifs industriels, les passerelles intelligentes, les caméras industrielles, les dispositifs de surveillance et plus encore.

Optimisé par le chipset Qualcomm QCM6490, le SG560D de Quectel est un module intelligent 5G Sub-6 GHz équipé d'un processeur Qualcomm® Kryotm 670 basé sur la technologie Arm v8 Cortex ainsi que d'un GPU Qualcomm® Adrenotm 642L, qui offrent une puissance de calcul supérieure pour permettre un traitement des données rapide et de haute qualité. Les tests indiquent que le module SG560D peut atteindre des performances de calcul allant jusqu'à 14 trillions d'opérations par seconde (TOPS).

Il est à noter que le SG560D de Quectel contient un système d'exploitation Android 12 intégré qui permet de futures mises à niveau vers Android 13/14/15. Un autre avantage majeur est que ce nouveau produit a une longue durée de vie et sera disponible jusqu'en 2028.

Doté d'architectures de réseau 5G autonome (SA) et non autonome (NSA), le SG560D prend en charge la liaison descendante 4 × 4 MIMO et la liaison montante 2 × 2 MIMO, et est rétrocompatible avec les réseaux LTE/WCDMA mondiaux.

En plus de la capacité de communication cellulaire, le SG560D prend en charge les bandes Wi-Fi 6E de 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, la double bande simultanée (DBS), le Wi-Fi 2 × 2 MU-MIMO et le Bluetooth 5.2, ce qui améliorera considérablement la couverture du réseau et les débits de transmission des données dans différents scénarios d'application.

De plus, Quectel offre une vaste gamme d'antennes hautes performances, prêtes à l'emploi et personnalisées, qui renforcent considérablement la connectivité sans fil. Les clients peuvent regrouper le module SG560D avec les antennes et les services de pré-certification de Quectel, ce qui réduit à la fois le coût et le délai de mise sur le marché de leurs appareils intelligents.

Le SG560D sera exposé au salon Embedded World de Nuremberg sur le stand nº 171, Hall 5, du 21 au 23 juin 2022.

Pour le texte intégral, visitez : https://www.quectel.com/news-and-pr/sg560d-5g-aiot-module

À propos de Quectel :



La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation dans l'IoT. En tant qu'entreprise axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IoT, appuyé par un soutien et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale grandissante compte plus de 4 000 professionnels, précurseurs en matière de connexion cellulaire, GNSS, modules WiFi/BT, antennes et IoT. Coté à la Bourse de Shanghai (603236.SS), notre leadership international se consacre à l'avancement de l'IoT à travers le monde.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.Quectel.com, LinkedIn, Facebook et Twitter.

