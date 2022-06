Parcs Canada, le Conseil des Mohawks d'Akwesasne et le Canton de South Glengarry collaborent pour déterminer l'avenir d'une île ancestrale située dans le fleuve Saint-Laurent





Les partenaires élaboreront une vision commune pour l'avenir de l'île Cairn

SOUTH GLENGARRY, ON, le 21 juin 2022 /CNW/ - Les cultures et les identités des peuples autochtones sont enracinées dans la terre, et honorer les liens avec les lieux est un aspect important de la réconciliation. Dans le but d'établir une relation renouvelée, le Conseil des Mohawks d'Akwesasne, le Canton de South Glengarry et Parcs Canada ont annoncé aujourd'hui qu'ils collaboraient à l'élaboration d'une vision commune pour conserver le patrimoine naturel et culturel et faire connaître les récits de Tsikatsinakwahere, aussi appelée l'île Cairn.

Tsikatsinakwahere, ou l'île Cairn, est une petite île d'un acre située dans le fleuve Saint-Laurent qui fait partie du territoire traditionnel d'Akwesasne. Son nom traditionnel évoque la forme du sol, qui ressemble à un nid d'oiseau. Dans les années 1920, l'île Cairn a été désignée lieu historique national en raison du grand monument construit sur l'île en 1842 pour commémorer le service dans la rébellion du Haut-Canada. Au fil des ans, l'île a été fréquentée par des générations de visiteurs et de résidents locaux. Dans les années 1990, par respect pour le territoire et en reconnaissance de l'importance culturelle de l'île pour les Mohawks d'Akwesasne, l'île a été fermée aux visiteurs.

Reconnaissant que l'île Cairn revêt une importance pour tous ses utilisateurs passés, les partenaires se sont engagés à faire en sorte que les liens des Autochtones avec l'île et son importance culturelle soient honorés et que les droits des Autochtones soient respectés. Grâce à une compréhension et un respect mutuels, la mise en valeur de l'histoire de l'île et des différentes perspectives sur son histoire fait partie du chemin vers la réconciliation.

Le Conseil des Mohawks d'Akwesasne, le Canton de South Glengarry et Parcs Canada sont déterminés à préserver l'île dans son actuel état naturel et à faire connaître son importance historique. Ils élaboreront du matériel d'interprétation accessible au public, avec l'appui de Parcs Canada. Si l'histoire de l'île Cairn est racontée, les Canadiens auront l'occasion d'en apprendre davantage sur des périodes importantes de notre passé et d'enrichir leur compréhension d'eux-mêmes, des autres et de notre pays.

Citations

« L'île Cairn revêt une importance culturelle et sacrée pour les Mohawks d'Akwesasne, et nos liens avec la terre sont très forts. La relation historique de notre peuple avec Tsikatsinakwahere nous a conféré la responsabilité de la protéger et de la préserver. Nous reconnaissons l'importance historique du cairn de Glengarry pour nos voisins de South Glengarry, et notre communauté mohawk est déterminée à assurer la protection et la mise en valeur de l'île pour les générations futures. »

Chef Tim Thompson

Chef de district Kana:takon, Conseil des Mohawks d'Akwesasne

« La riche histoire du lieu historique national du Cairn-de-Glengarry et de l'île Cairn/Tsikatsinakwahere revêt une importance réelle et significative pour les communautés d'Akwesasne et de South Glengarry. Parcs Canada est fier d'avancer sur la voie d'une plus grande réconciliation et de relations renouvelées avec les peuples autochtones, fondées sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et les partenariats, et nous saluons les mesures importantes prises par les communautés locales. Le fait d'honorer les liens culturels avec l'île Cairn permettra de rassembler les gens, d'ouvrir de nouvelles perspectives et de permettre aux générations futures de découvrir le riche patrimoine de l'île et d'en faire l'expérience. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

« Bien que le cairn de Glengarry soit un repère culturel important pour les résidents du Canton de South Glengarry, le Canton reconnaît l'importance historique et sacrée de l'île Cairn pour les Mohawks d'Akwesasne. Nous serons heureux de poursuivre notre collaboration avec Akwesasne pour continuer à faire connaître l'histoire du cairn de Glengarry et à sensibiliser le public à l'importance de restituer l'intendance de l'île Cairn aux Mohawks d'Akwesasne. »

Son honneur le maire Lyle Warden,

Maire, Canton de South Glengarry

Les faits en bref

La communauté mohawk d'Akwesasne chevauche la frontière canado-américaine et la frontière provinciale entre l' Ontario et le Québec, près de Cornwall , en Ontario . Elle est devenue une communauté permanente dans les années 1750, lorsque les Mohawks de New York et du Québec se sont déplacés pour échapper aux conditions imposées par les pionniers européens.

et le Québec, près de , en . Elle est devenue une communauté permanente dans les années 1750, lorsque les Mohawks de et du Québec se sont déplacés pour échapper aux conditions imposées par les pionniers européens. L'île Cairn est l'une des nombreuses îles du lac Saint-François, un large tronçon du fleuve Saint-Laurent situé entre Summerstown ( Ontario ) et Valleyfield (Québec).

situé entre ( ) et (Québec). Un certain nombre de sites archéologiques autour du lac Saint-François témoignent d'une occupation de longue date par les peuples des Premières Nations : les artefacts découverts sur certains sites remontent à plus de 7?000 ans.

Lorsqu'ils étaient stationnés à Lancaster , les soldats de la milice de Glengarry ont construit le cairn de Glengarry de 1840 à 1842 pour commémorer sir John Colborne , lieutenant-gouverneur du Haut-Canada de 1828 à 1836 et gouverneur général du Canada en 1839.

, les soldats de la milice de Glengarry ont construit le cairn de Glengarry de 1840 à 1842 pour commémorer sir , lieutenant-gouverneur du Haut-Canada de 1828 à gouverneur général du en 1839. Pour la communauté de South Glengarry, le cairn rappelle le rôle joué par la milice de Glengarry dans la protection du Canada depuis le début des années 1800. Le cairn de Glengarry est représenté dans les armoiries du canton.

