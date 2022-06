Laiye, innovateur et leader en automatisation intelligente, renforce son engagement envers la sécurité des données et obtient la certification SOC 2





BEIJING, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- Laiye, fournisseur mondial d'automatisation intelligente (AI), est fier et honoré d'annoncer qu'il a obtenu avec succès la certification de conformité Service Organization Control (SOC) 2 Type 1, à la suite d'un audit mené par Ernst & Young Hua Ming LLP.

Le rapport SOC 2 a été attribué à l'ensemble de la plateforme d'AI de bout en bout de Laiye, qui comprend l'automatisation robotisée des processus (RPA), l'intelligence artificielle conversationnelle et le traitement intelligent des documents (IDP).

La certification SOC 2 est mondialement reconnue comme la norme d'audit de sécurité des données la plus rigoureuse, faisant ainsi autorité. Elle confirme la réputation de Laiye en tant que pionnier dans la sécurité AI. Elle prouve que les pratiques, politiques, procédures et opérations de Laiye en matière de sécurité de l'information respectent les normes SOC 2 en matière de sécurité, de disponibilité et de confidentialité. « L'obtention de la certification SOC 2 Type 1 est un succès important pour nous car cela traduit l'engagement continu de Laiye à construire une plateforme d'automatisation intelligente sûre, sécurisée et fiable qui aidera nos clients à mieux faire et à s'améliorer », a déclaré Guanchun Wang, président et PDG de Laiye.

Pour obtenir cette certification, Laiye a démontré que ses produits, ses services, ses données et la sécurité de ses informations respectaient les principales lois et réglementations en matière de protection des données. Cette validation indépendante fournit aux clients de Laiye l'assurance que leurs données seront correctement protégées par l'entreprise lors de l'utilisation de produits et services accompagnés par la mention de certification SOC 2 Type 1.

« La réussite et la sécurité des clients ont toujours été des objectifs et des engagements importants pour nous. Outre la sécurité des données des utilisateurs, Laiye veille également à ce que les politiques et mesures de protection des données soient bien communiquées à ses utilisateurs via plusieurs canaux. De plus, Laiye utilise la technologie de chiffrement des données pour protéger les données commerciales essentielles et les renseignements confidentiels de ses clients dans le cadre de ses activités », a déclaré M. Wang, président et PDG de Laiye.

Laiye se classe au premier rang mondial pour le plus grand nombre de brevets liés à la RPA dans la catégorie RPA + IA, et l'obtention de la certification SOC 2 Type 1 garantit que ses pratiques de pointe respectent les normes de protection des données les plus strictes.

À propos de Laiye

Laiye est un leader visionnaire en automatisation intelligente avec une présence internationale en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique latine et en Asie-Pacifique. Nous fournissons aux organisations de toutes formes et de toutes tailles la plateforme et l'ensemble de produits d'automatisation intelligente les plus avancés, complets, unifiés et transformateurs, y compris les solutions RPA, de traitement intelligent des documents et de chatbot. Nous aidons nos clients à atteindre de nouveaux niveaux de productivité, d'efficacité et d'efficience... et de nouveaux niveaux de réussite.

