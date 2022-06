TOUT LE MONDE À BORD ! VIA RAIL ENCOURAGE LES CANADIENS À SE RETROUVER ENTRE AMIS ET EN FAMILLE POUR CÉLÉBRER LA FÊTE DU CANADA





MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) est fière de s'associer une fois de plus à son partenaire de longue date Patrimoine Canadien en tant que commanditaire officiel de la fête du Canada 2022 et commanditaire principal du Concours National de la fête du Canada qui encourage les Canadiens et Canadiennes à retrouver leurs amis et leur famille cet été.

" Après une pause de deux ans en ce qui concerne les festivités en personne, ces commandites soulignent la joie que nous ressentons tous de pouvoir enfin renouer avec nos amis et notre famille, " a déclaré Michael Acosta, Directeur Principal, Affaires Commerciales. " Alors que VIA Rail offre plus d'options de voyage aux Canadiens juste à temps pour la saison estivale, nous voulons encourager les Canadiens à sortir et à explorer notre beau pays en train. "

Le Concours National de la fête du Canada présenté par VIA Rail Canada offrira deux grands prix, soit un voyage en train pour quatre personnes vers une destination canadienne au choix du gagnant*.

VIA Rail est également ravie d'être un commanditaire officiel des festivités du 1er juillet à Ottawa, aux plaines LeBreton, où notre populaire mini train sera de retour après une pause de deux ans. Le mini train sera disponible pour les enfants de 10 h à 16 h. Nous espérons vous voir en grand nombre pour célébrer avec nous et profiter de tous les spectacles et activités qui se déroulent dans la région de la capitale du Canada. Vous pouvez consulter le programme complet des activités ici.

*Des conditions s'appliquent. Pour plus de détails, connectez-vous sur :

Concours de la fête du Canada : découvrez, célébrez et gagnez - Canada.ca

