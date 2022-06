Invitation aux médias - Le syndicat de la SQDC manifeste devant le Conseil du trésor

Le hareng de l'Atlantique est une espèce vitale au Canada atlantique. Faisant partie d'une des plus importantes pêcheries commerciales du Canada atlantique, le stock de hareng du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et de la baie de Fundy permet...

OpenX Technologies, Inc., une bourse d'annonces omnicanale de premier plan, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat avec Scope3, Inc., leader en matière de données sur les émissions de la chaîne d'approvisionnement, dans le cadre des...

En ce mercredi 22 juin, les membres du Syndicat des employées et employés de la SQDC-CSN manifesteront à nouveau devant l'édifice du Conseil du trésor à Québec. Présences : Stéphanie Martel-Gill, vice-présidente du Syndicat des employées et...

Le centre d'innovation nord-américain de LG Electronics (LG NOVA) a annoncé les 20 entreprises qui passent à l'étape suivante de son concours mondial Mission for the Future. Les meilleurs candidats ont reçu 100 000 $ chacun, soit 2 millions $...