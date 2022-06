OPENX CONTINUE SUR LA « VOIE DU NET-ZERO » ET S'ASSOCIE À SCOPE3 POUR AIDER LES MARQUES ET LES AGENCES À MESURER ET À RÉDUIRE L'IMPACT CARBONE DE LEURS CAMPAGNES PUBLICITAIRES





CANNES, France, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- OpenX Technologies, Inc., une bourse d'annonces omnicanale de premier plan, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat avec Scope3 , Inc., leader en matière de données sur les émissions de la chaîne d'approvisionnement, dans le cadre des efforts à long terme d'OpenX pour réduire de manière significative l'empreinte carbone de la publicité programmatique. Grâce à ce partenariat, la société proposera les Green Xchange Packages d'OpenX (GXP) qui s'appuient sur Scope3 pour mesurer et compenser les émissions de carbone des campagnes publicitaires des marques.

Le partenariat avec Scope3 fait avancer OpenX dans sa « voie vers le net zéro », une initiative complète et continue qui a positionné la société à l'avant-garde des pratiques de durabilité dans le secteur de la publicité numérique. OpenX est la première bourse d'annonces à être certifiée neutre en carbone , réduisant ses propres émissions de carbone de plus de 90 % et répondant à la norme Net-Zero de l'initiative Science Based Target.

« Le succès d'OpenX en matière de réduction des émissions de carbone et notre développement continu de produits publicitaires durables vont stimuler notre effort collectif pour réduire l'impact carbone de la publicité numérique et aider nos clients à atteindre leurs propres objectifs de durabilité », a déclaré John Gentry, directeur général d'OpenX. « Nous sommes impatients de soutenir toutes les entreprises qui font des progrès en matière de durabilité dans le secteur, et la collaboration avec Scope3 est une étape importante pour fournir des solutions publicitaires permettant de mesurer l'impact climatique et de consommer moins d'énergie.

« Les produits Green Media sont le moyen le plus rapide et le plus simple d'avoir un impact mesurable sur l'empreinte carbone du secteur de la publicité. En offrant les GXP, un produit média neutre en carbone mesuré par Scope3, OpenX fournit immédiatement aux spécialistes du marketing qui cherchent à réduire leur empreinte carbone le moyen le plus faible en émissions de carbone de s'approvisionner en premium », a déclaré Brian O'Kelley, co-fondateur et PDG de Scope3. « Grâce à ses efforts pour obtenir la certification de neutralité carbone et pour réduire les émissions de carbone dans l'ensemble de ses activités, OpenX s'impose comme un leader incontesté et s'aligne étroitement sur la mission de Scope3, qui est de décarboniser la publicité numérique.

L'annonce du partenariat Scope3 intervient dans le contexte du Festival international de la créativité de Cannes Lions, où OpenX accueillera deux tables rondes consacrées à la promotion de la durabilité dans ce secteur. Les tables rondes se tiendront sur le site flottant d'OpenX, à la Jetée Albert Edouard, le 21 juin.

