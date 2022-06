Invitation aux médias - Promenade Samuel-De Champlain - Mise à jour de la progression des travaux de la phase 3 et de l'escalier du Bois-de-Coulonge





QUÉBEC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Commission de la capitale nationale du Québec convie les représentants des médias à une visite du chantier de la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain et de l'escalier du Bois-de-Coulonge.

Cette visite sera suivie d'une rencontre de presse au cours de laquelle la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert, Mme Geneviève Guilbault, accompagnée de la députée de Jean-Talon, madame Joelle Boutin et de la présidente et directrice générale de la Commission de la capitale nationale du Québec, Mme Marie Claire Ouellet, présenteront une mise à jour de la progression des travaux de ces deux chantiers.

Renseignements sur l'événement :

Date : Le 22 juin 2022

Heure :

13 h (visite du chantier)

15h30 (rencontre de presse)

Lieu : Pavillon des Baigneurs - Promenade Samuel-De Champlain (entre la côte de Sillery et la côte Gilmour). Un stationnement est disponible sur place.

*Pour des raisons de sécurité, les représentants des médias devront utiliser la navette mise à leur disposition par la Commission pour effectuer la visite du chantier. Ils devront également porter le matériel de protection obligatoire lors de la visite du chantier (bottes avec cap, casque, lunette protectrice et dossard). Ce matériel de protection ne sera pas requis pour l'événement de presse au pavillon des Baigneurs.

