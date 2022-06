Réouverture de l'Observatoire de la Capitale dès aujourd'hui - Offrez-vous la plus belle vue de Québec cet été





QUÉBEC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Fermé depuis plus de deux ans en raison de la pandémie, l'Observatoire de la Capitale accueillera à nouveau les visiteurs dès aujourd'hui. Un tarif spécial de cinq dollars par personne sera exceptionnellement en vigueur jusqu'au 5 septembre afin d'inciter la population à découvrir ou se réapproprier cette attraction unique à 221 mètres d'altitude et d'apprécier la plus belle vue de Québec.

« Nous invitons la population de toute la région et les visiteurs de passage dans la Capitale à planifier leur visite de ce superbe lieu qui offre un point de vue panoramique à 360 degrés sur la ville, le fleuve Saint-Laurent, l'ile d'Orléans, les Laurentides et la rive-sud. Cette initiative contribue à la relance économique et touristique régionale tout en offrant au public une occasion de profiter de cette expérience incontournable à un prix très abordable » indique la présidente et directrice générale de la Commission de la capitale nationale du Québec, madame Marie Claire Ouellet.

Le parcours Horizons

Une visite à l'Observatoire de la Capitale permet également de découvrir le parcours Horizons, un espace illustré et immersif qui se déploie sur quatre faces et qui explore différentes thématiques en lien avec notre société, notre histoire et notre culture.

Billets disponibles en ligne seulement

L'achat de billets est possible uniquement ici selon les disponibilités. Ce tarif unique sera en vigueur pour la période estivale seulement.

