CHORUS AVIATION ANNONCE L'EXPANSION DES ACTIFS SOUS GESTION





HALIFAX, NS, le 21 juin 2022 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui que sa filiale en propriété exclusive, Falko Regional Aircraft Limited (« Falko »), a élargi son portefeuille d'actifs sous gestion.

Falko a ajouté un total de 35 turbopropulseurs à son portefeuille dont elle assurera la gestion pour le compte d'un consortium bancaire.

Joe Randell, président et chef de la direction de Chorus a déclaré : « Je suis ravi de voir l'expansion continue de nos activités de gestion d'actifs et de démontrer la capacité de Falko à poursuivre la diversification de sa clientèle. »

« Cette opération confirme encore plus notre confiance dans l'attrait du marché des avions régionaux et dans Falko en tant que société de gestion d'actifs (avions) de premier ordre », a conclu M. Randell.

Cette opération ne devrait pas avoir de répercussions sur les prévisions financières figurant dans le communiqué de presse de Chorus daté du 5 mai 2022.

À propos de Chorus Aviation Inc.

La vision de Chorus est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse, Chorus est un fournisseur intégré de solutions d'aviation régionale, y compris de services de gestion d'actifs. Ses principales filiales sont : Falko Regional Aircraft, la plus importante société mondiale de location d'appareils et de gestion d'actifs se concentrant uniquement sur le secteur de l'aviation régionale; Jazz Aviation, l'unique fournisseur des services aériens régionaux d'Air Canada; et Voyageur Aviation, un fournisseur de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions et d'approvisionnement en pièces à des clients du secteur de l'aviation régionale partout dans le monde. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services de soutien englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion régional, notamment : l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition; les vols à contrats; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang à 6,00 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB », « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com

Information prospective

Le présent communiqué peut renfermer de l'« information prospective ». On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « potentiel », « projette », « devra » et « devrait » ou de termes ou expressions similaires, y compris d'hypothèses. L'information prospective met en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont indiqués. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats indiqués dans l'information prospective pour un certain nombre de raisons, notamment les facteurs indiqués dans les documents d'information de Chorus disponibles à l'adresse www.sedar.com et les facteurs de risque indiqués dans la notice annuelle de Chorus du 16 février 2022 (facteurs de risque mis à jour dans le rapport de gestion de Chorus du 5 mai 2022). Les énoncés contenant de l'information prospective représentent les attentes de Chorus à la date où ils ont été faits (ou à la date à laquelle ils sont censés avoir été formulés) et pourraient changer après cette date. Chorus décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de modifier de tels énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Communiqué envoyé le 21 juin 2022 à 11:23 et diffusé par :