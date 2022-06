LES LEADERS PUBLICITAIRES OUVRENT LA VOIE À UNE INDUSTRIE MONDIALE NEUTRE EN CARBONE





L'expansion de Ad Net Zero est menée par les annonceurs, les groupes d'agences, les médias et les organismes commerciaux

Les entreprises sont invitées à se joindre aux efforts mondiaux visant à favoriser un changement rapide

CANNES, France, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- Plusieurs dirigeants des plus grandes entreprises et associations de l'industrie publicitaire mondiale ont annoncé leur intention de mettre en pratique les leçons tirées du Royaume-Uni, et de planifier le déploiement du programme Ad Net Zero vers les grands marchés internationaux. Les principales sociétés mondiales détenant des agences de publicité, dentsu international, Havas, Interpublic Group, Omnicom, Publicis Groupe et WPP, aux côtés d'Unilever (l'un des plus grands annonceurs au monde), les sociétés technologiques mondiales Google et Meta ainsi que la société de médias européenne Sky seront soutenues par les organismes commerciaux américains, l'ANA, les 4A et l'IAB, les associations d'agences européennes et mondiales, l'EACA et Voxcomm, le WFA représentant les annonceurs mondiaux et l'IAA, pour étendre le programme Ad Net Zero du Royaume-Uni à d'autres grands marchés publicitaires. Ascential, propriétaire de LIONS, a joué un rôle majeur dans la mobilisation de cette action internationale pour faire face à l'urgence climatique. Le groupe a invité d'autres organisations ayant une portée internationale à se joindre à lui et soutenir les plans de déploiement.

Le programme « Ad Net Zero » a été lancé au Royaume-Uni en novembre 2020 par l'Advertising Association, l'ISBA et l'IPA et compte parmi ses membres plus de 100 annonceurs, agences, propriétaires de médias commerciaux et sociétés de production. Tous les partenaires de cette coalition mondiale soutiennent le Royaume-Uni et se sont engagés à élaborer des plans pour étendre Ad Net Zero à d'autres grands marchés. L'objectif du nouveau groupe Ad Net Zero sera d'établir rapidement des plans de déploiement vers les principaux marchés publicitaires, en se focalisant immédiatement sur les États-Unis et l'UE en partenariat avec l'équipe britannique. La prochaine mise à jour sera présentée lors du Sommet mondial Ad Net Zero, qui se tiendra en ligne et en marge de la COP27 les 9 et 10 novembre. À l'avenir, les progrès seront présentés et discutés tous les étés au festival Cannes Lions ainsi qu'au Sommet Mondial à chaque mois de novembre (en même temps que la COP), afin de maintenir l'élan au cours de cette décennie cruciale.

Stephen Woodford, directeur général de l'Advertising Association, a déclaré : « Notre plan d'action en cinq points s'engage à réduire à zéro les émissions de carbone des activités publicitaires du Royaume-Uni d'ici 2030, et les entreprises s'engagent à mettre en oeuvre des mesures solides et confirmées pour réduire leurs émissions. Il s'engage également à utiliser le pouvoir de la publicité pour accélérer la transition vers des produits et des services plus durables pour les consommateurs. Nous sommes heureux de travailler sur un plan d'action pour le développement international, avec la flexibilité nécessaire pour adapter et développer des solutions spécifiques au marché et partager les meilleures pratiques des opérations publicitaires durables. Nous invitons toutes les organisations intéressées à nous contacter pour en savoir plus. »

L'industrie mondiale de la publicité, mesurée par l'investissement dans les médias publicitaires, a atteint 594 322 milliards de dollars en 2020. Les 20 principaux marchés publicitaires représentent 89,3 % de ces dépenses, et ces marchés seront au centre du déploiement du programme.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://adnetzero.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1844349/Ad_Net_Zero.jpg

