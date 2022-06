L'ABC reçoit une subvention pour soutenir une nouvelle formation sur la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale





OTTAWA, ON, le 21 juin 2022 /CNW/ - À l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, l'Association du Barreau canadien (ABC) est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu un financement du gouvernement du Canada pour enrichir ses formations existantes en matière de sensibilisation culturelle. La nouvelle formation visera à sensibiliser la communauté juridique et le public aux questions sociales et événements historiques qui expliquent la surreprésentation systémique des Autochtones dans le système de justice pénale. Elle proposera notamment des stratégies d'adaptation inspirées des principes de Gladue.

Cette formation comprendra l'ajout d'un module au cours en ligne de l'ABC Le Parcours : votre voyage au sein du Canada autochtone, ainsi que d'une section sur le site Web Vérité et réconciliation de l'ABC proposant des ressources et des documents au public et aux professionnels du droit. À cette fin, l'ABC travaillera avec un groupe consultatif autochtone possédant une expertise en justice pénale, ainsi qu'avec NVision Insight Group, l'organisation qui a élaboré la version de l'ABC de la formation Le Parcours et a collaboré à la création de la Trousse d'outils sur la vérité et la réconciliation à l'intention des cabinets juridiques.

À l'Association du Barreau canadien, nous croyons que plus on en sait, et mieux on agit. Nous poursuivons cette démarche de réconciliation dans un esprit d'humilité culturelle, afin de répondre à l'appel et d'agir mieux.

En bref

Le Programme de justice autochtone du ministère de la Justice Canada financera cette initiative de l'ABC pendant deux ans.

de l'ABC. Ces nouvelles ressources seront lancées au début de 2023.

Citations

« L'Association du Barreau canadien est ravie de recevoir cette subvention du ministère de la Justice du Canada. Elle continuera d'offrir à ses membres les outils et les formations dont ils ont besoin pour élargir leurs horizons et s'engager dans leur propre démarche de réconciliation. »

Le président de l'ABC, Stephen Rotstein

« Les peuples autochtones sont surreprésentés de façon alarmante dans le système de justice pénale au Canada. La création et l'amélioration de la sensibilisation culturelle au sein de la profession juridique sont essentielles pour que les changements apportés au système soient significatifs et durables. La formation en matière de sensibilisation culturelle de l'ABC soutient les efforts visant à améliorer l'accès à la justice et l'équité de notre système de justice pénale, et contribue à faire avancer notre travail pour répondre à la tragédie nationale des femmes, des filles et des personnes LGBTQQIA2S+ autochtones disparues et assassinées. »

L'honorable David Lametti , C.P., c.r., député, ministre de la Justice et procureur général du Canada

Liens connexes

Au sujet de l'ABC

L'ABC se voue à la primauté du droit et à l'amélioration du droit et de l'administration de la justice. Elle compte quelque 36 000 juristes, notaires du Québec, professeurs, professeures de droit et étudiants, étudiantes en droit de toutes les régions du Canada.

