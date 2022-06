300 M$ INVESTIS À MASCOUCHE GRÂCE À MONTONI : LE CENTROPARC POURSUIT SON EXPANSION





Lancement de la phase 3 du développement et arrivée de Bicycles Quilicot

MASCOUCHE, QC, le 21 juin 2022 /CNW/ - C'est avec enthousiasme que MONTONI et la Ville de Mascouche annoncent aujourd'hui le lancement de la troisième phase du développement industriel et commercial du CentrOparc de Mascouche, et ce, à l'occasion de la pelletée de terre du nouveau siège social de Bicycles Quilicot. Il s'agit de la phase ultime de ce quartier d'affaires novateur - un développement au succès retentissant lancé par MONTONI en 2018. À ce jour, le CentrOparc a généré des investissements totalisant plus de 125 M$ et la création de près de 650 emplois au sein d'entreprises et d'industries - créant ainsi un écosystème économique dynamique et fleurissant dans la région.

Rappelons que les phases 1 et 2 de CentrOparc visaient la construction du tout premier quartier d'affaires du secteur par la revitalisation du site de l'ancien aéroport de Mascouche, un développement de plus de 1,6 M pi2. Ces phases étant sur le point d'être complétées avec l'arrivée de Bicycles Quilicot, la nouvelle entente avec la Ville permettra la construction de 5 bâtiments multi-industriels additionnels, qui totaliseront 1,3 M pi2 et un investissement supplémentaire de près de 175 M$ - amenant l'investissement total à 300 M$ : un record pour Mascouche. Les bâtiments seront dessinés par la firme NEUF architect(e)s.

Un développement vert

Leader de l'industrie en bâtiments verts, MONTONI poursuivra le développement de la phase 3 dans la même lignée que les phases précédentes, soit selon les plus hauts standards de l'industrie en matière de développement durable et de bien-être des occupants par le biais du programme DISTINCTION par MONTONI ou l'obtention de certifications LEED.

«?C'est un plaisir de travailler, depuis maintenant 5 ans, avec la Ville de Mascouche, et un honneur de pouvoir contribuer, avec la signature de cette nouvelle entente, au développement économique du secteur. Les phases 1 et 2 se sont remplies en un temps record. L'arrivée d'entreprises novatrices comme Bicycles Quilicot est un bel exemple de la vivacité de ce quartier d'affaires. Nous sommes fiers du pôle économique que nous sommes parvenus à créer avec CentrOparc. »

- Dario Montoni, président du Groupe Montoni

«?Au cours du déploiement des 2 premières phases du CentrOparc, MONTONI a démontré qu'il est un partenaire de qualité qui livre la marchandise en apportant des projets avec une valeur ajoutée. Le projet de Bicycles Quilicot illustre bien que la phase 3 s'inscrira dans cette même dynamique qui contribue à générer des investissements significatifs et des emplois de qualité pour Mascouche et la région. »

- Guillaume Tremblay, maire de Mascouche

Un nouveau siège social pour Bicycles Quilicot

Établi depuis 1915 au Québec, le commerçant spécialisé en vente et réparation de vélos et de vélos électriques, Bicycles Quilicot, a choisi MONTONI et le CentrOparc de Mascouche pour y établir, dès le printemps prochain, son nouveau siège social. Le complexe comprendra également une boutique phare, un centre de formation, un atelier d'assemblage ainsi qu'un premier entrepôt et centre de distribution automatisé - un investissement de plus de 15 M$. Ce nouveau complexe de près de 45 000 pi2, dessiné par DKA Architectes, permettra de soutenir la croissance de l'entreprise et celle de ses ventes en ligne, alors que les clients profiteront d'une expérience d'achat en ligne plus rapide et efficace. Les nouvelles installations approvisionneront tous les magasins Quilicot, assureront l'expédition des ventes Web et l'assemblage de 90 % des vélos vendus par la chaîne. À terme, près de 50 emplois seront créés dans ce centre.

La collaboration de MONTONI et Bicycles Quilicot permettra de réduire au maximum l'impact environnemental du siège social de l'entreprise sur son milieu grâce au respect des normes de construction du programme DISTINCTION par MONTONI. Le choix était naturel pour Bicycles Quilicot qui a mis en place, cette année, un programme de rachat des vélos usagés. Un centre de recyclage du vélo sera d'ailleurs établi dans les installations afin de contribuer à la valorisation des ressources.

« Nous sommes fiers de nous établir au sein du CentrOparc - Mascouche étant une ville en plein essor qui jouit d'une jeune population. Notre nouveau siège social, qui sera l'un des plus grands édifices au Québec entièrement dédié au vélo, consolidera notre position comme chef de file de la vente en ligne au Québec et permettra l'ouverture vers de nouveaux marchés, notamment Lanaudière, le Centre-du-Québec et l'est de Montréal et de Laval.?»

- Marc-André Lebeau, président-directeur général de Bicycles Quilicot

