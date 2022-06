Le fonds équitable de GE indemnisera certains investisseurs propriétaires d'actions ordinaires de General Electric Company.





WASHINGTON, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- RCB Fund Services LLC, l'administrateur de fonds du fonds équitable de General Electric Company (« GE »), annonce l'ouverture du processus d'indemnisation relatif au fonds équitable de GE. Le fonds équitable de GE a été créé par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« SEC ») dans le but de distribuer 200 millions de dollars de pénalités en argent civil versés par GE pour indemniser les investisseurs lésés par le manquement de GE à divulguer des informations importantes relatives à ses activités de pouvoir et d'assurance. Le fonds équitable de GE indemnisera certains investisseurs qui ont acheté les actions ordinaires de GE entre le 16 octobre 2015 et le 16 janvier 2018. Une copie du plan de distribution (le « plan »), qui contient une description de l'éligibilité et de toutes les conditions de participation à la distribution, peut être consultée à l'adresse suivante : GEfairfund.com ou sec.gov .

Qui est admissible ?

Toute personne ou entité qui a acheté des actions ordinaires de GE sur un marché boursier américain entre le 16 octobre 2015 et le 16 janvier 2018 est admissible à une indemnisation du fonds équitable de GE, sous réserve de certaines autres restrictions relatives à l'admissibilité décrites dans le plan.

Titre admissible

Actions ordinaires de General Electric ? (GE) numéro CUSIP : 369604103

Détermination du montant de l'indemnisation

Le montant de l'indemnisation sera déterminé conformément au plan et variera en fonction des dates des transactions relatives aux actions ordinaires de GE, du nombre d'actions achetées ou vendues, et de la valeur totale en dollars des réclamations admissibles soumises au fonds équitable de GE.

Comment faire une demande ?

Vous devez présenter un formulaire de réclamation dûment rempli et les documents justificatifs au plus tard à la date limite pour le dépôt des demandes. La façon la plus facile de participer est de présenter une demande en ligne sur le site Web du fonds équitable de GE : GEfairfund.com. Si vous n'êtes pas en mesure de déposer une demande en ligne, vous pouvez télécharger une copie du formulaire de réclamation sur le site Web et l'envoyer par la poste au fonds équitable de GE à l'adresse indiquée ci-dessous. Vous pouvez également demander un formulaire de réclamation en composant le numéro sans frais (800) 511-6120 ou en envoyant une demande par e-mail à info@GEfairfund.com.

Date limite pour le dépôt d'une demande

Les formulaires de réclamation doivent être postés au plus tard à minuit le mercredi 19 octobre 2022.

ENVOYEZ VOTRE DEMANDE MAINTENANT !

GE Fair Fund, P.O. Box 6978, Syracuse, NY 13217-6978.

Numéro sans frais : (800) 511-6120.

