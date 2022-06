La CDPQ investit 10 M$ dans l'entreprise québécoise Cozey





MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - La CDPQ annonce aujourd'hui un investissement de 10 M$ dans Cozey, un designer et détaillant entièrement en ligne de divans modulaires. Cet investissement permettra d'accompagner cette jeune entreprise montréalaise au modèle d'affaire innovant dans son plan de développement stratégique aux États-Unis, d'accélérer sa croissance dans le marché du meuble au Canada et d'élargir sa gamme de produits pour toutes les pièces de la maison. Cette transaction de la CDPQ s'inscrit dans une ronde de financement totalisant 15 M$, combinant un nouveau financement bancaire et des réinvestissements d'actionnaires déjà actifs dans l'entreprise.

Fondée en 2020 et dirigée par Frédéric Aubé, un jeune entrepreneur prometteur, Cozey distribue aujourd'hui ses produits à travers l'ensemble du Canada. Depuis son lancement, Cozey a enregistré une croissance importante. L'entreprise se démarque dans l'industrie du meuble grâce à une livraison rapide de 2 à 5 jours, via des boîtes de taille courrier, ainsi que des produits de qualité, qui s'assemblent facilement et sans outil.

« Cozey est le principal joueur canadien dans le marché des divans en boîtes et a su démontrer l'efficacité de son modèle d'affaires axé sur le numérique. L'entreprise montréalaise se positionne avantageusement dans une industrie plus conventionnelle et démontre déjà sa forte capacité de croissance », a souligné Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ. « Avec cette transaction, la CDPQ vise à accompagner cette entreprise innovante de la nouvelle économie dans l'atteinte de ses objectifs futurs, notamment pour élargir ses différentes gammes de produits et percer encore davantage le marché nord-américain. »

« Dès les débuts de Cozey, nous souhaitions collaborer avec un partenaire à valeur ajoutée comme la CDPQ pour propulser notre expansion. Maintenant, grâce à leur accompagnement, nous pourrons continuer de nous démarquer dans notre industrie, dans laquelle nous faisons figure de précurseurs, et ce, afin de déployer notre modèle d'affaires à plus grande échelle et de livrer une expérience d'achat encore plus innovante. C'est donc avec enthousiasme que j'envisage l'avenir et le développement prochain de Cozey », a ajouté le président-directeur général et fondateur de Cozey, Frédéric Aubé.

Cet investissement fait partie de la stratégie Ambition ME de la CDPQ, qui vise à appuyer des moyennes entreprises à fort potentiel de développement, et ce, afin de les propulser au prochain stade de leur croissance.

À PROPOS DE COZEY

Cozey, basée à Montréal et fondée en 2020, est la première compagnie canadienne de divans en boîtes, 100 % modulaires et faciles à assembler. En ayant le bonheur client au coeur de nos opérations, nous avons pour objectifs d'offrir une expérience de magasinage de meubles simple, de redonner à la communauté et de développer des relations à long terme avec nos clients. En deux années d'activités, Cozey a lancé deux modèles de divans modulaires, une collection d'accessoires décoratifs et une marque-soeur, Nook, dont l'objectif est de combiner des matériaux de la plus haute qualité à l'artisanat canadien. Pour en savoir plus sur nos produits, visitez les sites cozey.ca, nookliving.ca ou consultez nos pages Facebook, Instagram et LinkedIn.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 419,8 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

