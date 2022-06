La BIC investit 10 millions de dollars dans une nouvelle infrastructure d'Internet haut débit au service des communautés autochtones et rurales de l'Alberta





Un accès Internet rapide et fiable bientôt disponible dans les régions mal desservies

CALGARY, AB, le 21 juin 2022 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a officialisé son entente avec Arrow Technology Group Limited Partnership (Arrow) pour s'engager à investir 10 millions de dollars dans une nouvelle infrastructure d'Internet haut débit desservant les communautés autochtones et rurales de l'Alberta.

La BIC investit 10M$ dans une nouvelle infra d'Internet haut débit pour des communautés autochtones et rurales de l'AB.

Aux termes de l'accord, Arrow sera responsable de tous les aspects de la construction, de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance du nouveau service Internet haut débit.

Le nouveau service d'Internet haut débit comblera un déficit d'infrastructure pour au moins 17 communautés autochtones et une collectivité rurale en Alberta. Ces communautés bénéficieront des mêmes avantages que leurs homologues urbains utilisent déjà, tels que l'éducation, les services de santé et le commerce en ligne.

L'accès à l'Internet haut débit est un élément essentiel de notre vie quotidienne et permet à tous les Canadiens et Canadiennes de participer à l'économie numérique. Arrow a déjà commencé à développer son infrastructure d'Internet haut débit.

Le financement de la BIC vient s'ajouter aux subventions provenant de :

Volet d'intervention rapide du Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada

Fonds pour la large bande du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

radiodiffusion et des télécommunications canadiennes Brancher pour innover d'Innovation, Science et Développement économique Canada

En raison de la faible densité de population et du manque actuel d'infrastructure d'Internet haut débit dans les régions rurales de l'Ontario, le coût de connexion par foyer est très élevé. Les faibles taux de financement de la BIC permettent d'étendre la connectivité à l'Internet haut débit plus rapidement dans les collectivités non et mal desservies.

Faits en bref

L'infrastructure à déployer consiste à construire un réseau de base à fibre optique et une série de projets « au dernier kilomètre » entièrement nouveaux pour connecter les habitations.

Le service haut débit offrira des vitesses allant de 50 à 300 Mbps et des données illimitées. Cela améliorera les services de télécommunications pour les personnes et les entreprises ainsi que la prestation des services publics.

La BIC s'est engagée à investir 35 milliards de dollars à long terme dans ces secteurs prioritaires. Dans le cadre de cet engagement global, elle s'est engagée, à investir au moins milliard de dollars en partenariat avec les peuples autochtones et au profit de ces derniers.

s'est engagée à investir 35 milliards de dollars à long terme dans ces secteurs prioritaires. Dans le cadre de cet engagement global, elle s'est engagée, à investir au moins milliard de dollars en partenariat avec les peuples autochtones et au profit de ces derniers. Par l'entremise de l'Initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones (IICA), la BIC investira dans des projets communautaires qui offrent un service et un avantage direct à une ou plusieurs communautés autochtones pour contribuer à combler les lacunes en matière d'infrastructures.

investira dans des projets communautaires qui offrent un service et un avantage direct à une ou plusieurs communautés autochtones pour contribuer à combler les lacunes en matière d'infrastructures. Le gouvernement de l' Alberta travaille en collaboration avec la BIC pour encourager et coordonner l'utilisation du financement de la BIC afin de maximiser les investissements et le développement dans les infrastructures dans notre province.

travaille en collaboration avec la pour encourager et coordonner l'utilisation du financement de la afin de maximiser les investissements et le développement dans les infrastructures dans notre province. Les investissements de la BIC sont assujettis à l'approbation de son conseil d'administration.

Citations :

Notre investissement avec Arrow et d'autres partenaires du gouvernement du Canada aidera à offrir des services essentiels aux communautés autochtones mal desservies et à rendre l'accès aux services Internet plus équitable. Un nouvel accès à l'Internet haut débit peut créer de nouveaux débouchés économiques, soutenir des services publics tels que la santé et l'éducation et renforcer les communautés.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Une connexion Internet fiable et abordable est essentielle. Elle permet aux familles de rester en contact avec leurs proches et d'accéder à des services. Elle aide les entreprises à acquérir de nouveaux marchés et permet aux collectivités d'attirer plus de visiteurs et de visiteuses du Canada et de l'étranger. La Banque de l'infrastructure du Canada, en collaboration avec ses partenaires, accélérera la construction de nouvelles infrastructures d'Internet haut débit et aidera à combler l'écart entre les collectivités rurales et urbaines de l'Alberta.

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

Arrow Technology Group s'est engagée à soutenir la croissance et le développement des communautés des Premières Nations de l'Alberta. Connecter les personnes qui ne le sont pas est essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable et encourager la participation des Premières Nations à l'économie mondiale.

Vaughn Paul, président, Arrow Technology Group Limited Partnership

En reliant les communautés qui en ont le plus besoin et en ouvrant des portes à de nouvelles occasions éducatives, sociales et d'affaires, les projets d'Internet haut débit d'Arrow auront un impact positif.

Grand chef George Arcand Jr, Confédération des Premières nations du Traité no 6

Le gouvernement de l'Alberta appuie l'investissement de la BIC dans l'infrastructure nécessaire pour relier nos collectivités éloignées et rurales. Cet investissement offre des possibilités de développement économique aux Albertains et Albertaines et constitue un excellent exemple d'infrastructure construite au moyen de méthodes de financement alternatives.

L'honorable Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure, gouvernement de l'Alberta

Pour en savoir plus :

www.cib-bic.ca

www.atg.net (en anglais seulement)

SOURCE Canada Infrastructure Bank

Communiqué envoyé le 21 juin 2022 à 10:02 et diffusé par :