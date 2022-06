La Ville de Montréal inaugure le nouveau complexe aquatique de Rosemont





MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie ont inauguré avec fierté le nouveau complexe aquatique de Rosemont, situé à l'angle de la rue Bellechasse et de la 9e avenue. Grâce à un investissement majeur de 39,3 M$ de la Ville de Montréal, la population pourra profiter d'une installation sportive durable, inclusive et à la fine pointe de la technologie. Construit en réponse au manque de piscines dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, le complexe proposera, dès la rentrée, des cours de natation, de l'aqua-prénatal, de l'aqua-poussette, de l'aqua-spining et du yoga sur l'eau. L'installation a aussi été conçue pour accueillir des compétitions de calibre régional.

D'une capacité de 400 personnes, le complexe présente 11 couloirs de 25 mètres de longueur, répartis dans deux bassins, et offre 75 heures de bains libres par semaine aux citoyennes et aux citoyens. Les bains libres sont accessibles à tout moment de la journée durant la période d'ouverture du complexe et trois salles multi-usages climatisées sont disponibles pour la pratique d'activités physiques et culturelles.

« Le temps était venu de donner aux résidentes et aux résidents du quartier une installation sportive de qualité. Nous inaugurons aujourd'hui un complexe moderne, sain et performant, tant en matière d'environnement que de santé. Je tiens à remercier toutes les équipes qui ont travaillé sur le projet, tant au niveau de la planification que de l'exécution. Vous pouvez être très fiers du résultat », a déclaré Caroline Bourgeois, responsable des grands parcs, du Mont-Royal, des sports et des loisirs, d'Espace pour la vie, du parc Jean-Drapeau et de l'Est de Montréal au sein du comité exécutif.

« L'ouverture tant attendue du complexe aquatique de Rosemont est une excellente nouvelle pour la population de l'arrondissement, et vient répondre à un criant besoin d'installations sportives intérieures de qualité dans l'Est de Montréal. Ce nouveau complexe, conçu pour être accessible à toutes les clientèles, bonifie grandement l'offre de services aquatiques grâce à une augmentation considérable des heures de bains libres, tout en permettant à la population d'accéder à une variété de cours originaux et ludiques. De plus, il sera facilement accessible en étant proche de pôles de déplacements actifs. Nous remercions l'appui majeur de la Ville de Montréal dans ce projet. Cette installation représente un gain important qui contribuera à l'amélioration de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de Rosemont-La Petite-Patrie », a souligné le maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, François Limoges.

Un bâtiment inclusif et écoresponsable

Leader en matière d'accessibilité et d'inclusion, la Ville de Montréal dévoile un complexe aquatique qui répond aux plus hauts critères en matière d'accessibilité universelle. À cet effet, le bassin principal est muni d'une rampe d'accès et le deuxième bassin dispose d'une plage progressive, pour les personnes à mobilité réduite. Le bâtiment est également doté d'un vestiaire universel favorisant l'accessibilité de toutes les clientèles et offrant une expérience plus agréable pour les familles. La Ville vise une certification LEED-Or pour ce projet, une marque d'excellence pour les bâtiments durables reconnue internationalement.

Le complexe a aussi été bâti selon les meilleures pratiques environnementales. La conception du bâtiment permet, entre autres, d'économiser l'eau et de profiter d'une énergie propre et renouvelable grâce à la présence d'une chambre de géothermie. Un système de désinfection par rayons UV a également été mis en place. Ce système, combiné à la conception du système de ventilation, permet d'éliminer les contaminants produits par le chlore présents dans l'air.

Notons que la construction du complexe aquatique s'inscrit dans le Plan directeur des équipements aquatiques de la Ville et dans le Plan d'intervention aquatique de Montréal , qui visent à répondre au manque d'installations du genre dans la métropole. L'objectif est de remplacer les équipements existants désuets grâce à la réalisation de projets modernes, complets, et qui répondent aux plus hauts standards de qualité.

