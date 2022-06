La région de l'Estrie conservera son nom





SHERBROOKE, QC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de la consultation publique menée par la Commission municipale du Québec (CMQ) portant sur la demande de changement de nom de la région administrative de l'Estrie, le gouvernement du Québec préconise la conservation du nom Estrie pour désigner la région.

Cette décision s'appuie notamment sur l'absence de consensus au sein de la population relativement au changement proposé. Plus de 500 personnes et organismes ont fait entendre leur opinion au cours de l'exercice de consultation.

Rappelons que la CMQ avait reçu le mandat de tenir une consultation publique sur cette question. Cette dernière faisait suite à une demande de la Table des Municipalités régionales de comté de l'Estrie de réviser la dénomination de la région pour qu'elle puisse devenir Cantons-de-l'Est. Le rapport de la CMQ est maintenant disponible sur son site Web.

Citations :

« Je remercie la CMQ qui a mis à profit son expertise pour l'organisation et la tenue de cette consultation. Le travail qu'elle a effectué a permis d'entendre l'ensemble des intervenantes et intervenants qui désiraient partager leur point de vue et leurs préoccupations. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je tiens à souligner la mobilisation des citoyennes et citoyens ainsi que des organismes locaux et régionaux qui ont pris le temps de s'exprimer dans le cadre de la consultation publique. Leur opinion a été prise en compte et chacune des positions a été considérée. À la lumière des différents commentaires reçus et considérant l'absence d'un large consensus au sein de la population relativement au changement de nom proposé, le gouvernement préconise le statu quo et le maintien du toponyme actuel pour la région administrative de l'Estrie. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

