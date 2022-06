MORAI présentera la technologie de simulation pour voiture autonome basée sur le cloud au salon Automotive Testing Expo Europe 2022





Présentation de MORAI SIM Cloud, un modèle SaaS permettant d'accroître l'efficacité grâce à l'automatisation des tests au salon Automotive Testing Expo Europe 2022

Renforcement de l'engagement de MORAI auprès des leaders de l'industrie pour favoriser un partenariat mondial

STUTTGART, Allemagne, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- MORAI, l'un des principaux développeurs de technologies complètes de simulation de véhicules autonomes en Corée, a annoncé aujourd'hui qu'il présentera MORAI SIM Cloud, une solution basée sur le cloud qui permet de créer une myriade d'environnements de simulation sans restriction matérielle et de réaliser des tests simultanés à l'Automotive Testing Expo 2022. En tant que plus grand salon européen des technologies d'essai et de validation des véhicules et des composants, Automotive Testing Expo Europe présente les dernières technologies d'essai, de développement et de validation automobiles. Cette année, l'exposition se tient du 21 au 23 juin à Stuttgart, en Allemagne, et MORAI exposera ses dernières technologies de simulation de conduite autonome au stand 1358.

MORAI SIM Cloud est le modèle SaaS (Software as a Service) du simulateur de conduite autonome MORAI existant, MORAI SIM, qui permettra aux utilisateurs d'effectuer des tests de simulation dans le cloud sans installer de logiciel sur les ordinateurs locaux. L'offre basée sur le cloud augmente l'efficacité des tests, car elle permet aux utilisateurs d'exécuter un grand nombre de tests de simulation nécessitant plusieurs ordinateurs, avec un seul ordinateur simultanément et sans restriction matérielle. MORAI SIM Cloud est appliqué à une variété d'industries, y compris l'automobile, le monde universitaire, le camionnage, la défense, l'aérien, entre autres.

« Étant exposants pour la première fois à l'Automotive Testing Expo Europe 2022, nous sommes impatients de présenter nos technologies avancées et d'apporter des innovations au secteur de la conduite autonome », a déclaré Jiwon Jung, PDG de MORAI. « Nous souhaitons nous engager activement dans le partage de nos connaissances en matière de technologie de simulation de conduite autonome avec les leaders de l'industrie lors du plus grand salon professionnel du monde et favoriser davantage le partenariat mondial. »

MORAI est le seul développeur et distributeur d'une plateforme complète de simulation de conduite autonome en Corée du Sud, avec plus de 100 clients, dont Hyundai Mobis, Naver Labs et Samsung Engineering. MORAI a établi son bureau américain dans la région de la baie de San Francisco en 2020, et a développé de manière proactive les opportunités commerciales nationales et internationales. L'avantage concurrentiel de MORAI provient de sa technologie permettant de convertir automatiquement les données cartographiques HD en jumeaux numériques, fournissant ainsi des environnements de simulation à grande échelle. En février 2022, MORAI a réussi à obtenir un financement de série B de 23 millions de dollars pour étendre sa présence mondiale. Le tour de table comprend des investissements de nouveaux investisseurs, Korea Investment Partners, KB Investment et la banque publique Korea Development Bank (KDB), ce qui porte le financement total de MORAI à ce jour à 27 millions de dollars.

À propos de MORAI

MORAI (www.MORAI.ai) a été fondée en 2018 en tant que startup par d'anciens chercheurs en conduite autonome du Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), dédiée à la création de plateformes de simulation de conduite autonome, et a depuis commencé à fournir des logiciels de simulation pour vérifier la sécurité et la fiabilité des systèmes de conduite autonome. MORAI est la première entreprise coréenne à avoir développé de manière indépendante une solution complète de simulation de conduite autonome, qui comprend le moteur de simulation principal. MORAI fournit actuellement à l'industrie, aux organismes de recherche et aux universités des solutions de simulation de conduite autonome, et cherche à former des partenariats avec des entreprises du monde entier. Avec une équipe de plus de 95 experts dédiés à leurs domaines respectifs, Naver, Hyundai Motor Company, Kakao Ventures, Korea Credit Guarantee Fund, Atinum Investment et d'autres acteurs majeurs de l'industrie coréenne ont reconnu le potentiel de MORAI en participant à ses tours de financement. Récemment, en février 2022, la société a levé 23 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série B avec des investisseurs existants et de nouveaux investisseurs tels que Korea Investment Partners, KB Investment et Korea Development Bank, portant le financement total de MORAI à ce jour à 27 millions de dollars.

