Franklin Templeton Canada est nommé fournisseur de fonds de l'année





Patrick Graham nommé grossiste de l'année

TORONTO, le 21 juin 2022 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a reçu le prix du fournisseur de fonds communs de placement de l'année au gala Wealth Professional, le 1er juin 2022. De plus, Patrick Graham, MBA, CIM, vice-président, Ventes régionales a reçu le prix de DDA/grossiste de l'année.

« Nous sommes honorés de recevoir ce prix qui témoigne du travail acharné de nos employés et de leur dévouement à appuyer les conseillers financiers grâce à des solutions qui offrent de meilleurs résultats de placement à leurs clients », a déclaré Duane Green, président et chef de la direction, Franklin Templeton Canada.

« En 2017, nous avons eu la chance de remporter ce même prix de fournisseur de fonds communs de placement qui reconnaissait notre nouveau leadership et notre nouvelle direction lorsque nous avons présenté le « nouveau » Franklin Templeton Canada aux conseillers et aux investisseurs. Au cours des cinq dernières années, notre équipe a entrepris un parcours incroyable en cherchant de nouvelles façons d'aider les conseillers avec leurs pratiques et leur offrir un soutien indéfectible. Nous avons apporté un changement transformationnel à l'entreprise en réinventant notre modèle de distribution pour améliorer le service aux conseillers, en offrant un leadership éclairé, de la formation par l'entremise de notre Académie, tout en fournissant des FNB et fonds qui ont fait leurs preuves et qui tirent parti de nos capacités de placement grandement élargies », a poursuivi M. Green.

M. Graham a ajouté : « Je suis ravi de recevoir ce prix de grossiste et j'apprécie l'honneur d'être reconnu pour les services que j'ai rendus aux conseillers financiers. Je m'efforce d'être un partenaire de choix pour les conseillers, en mettant fortement l'accent sur le soutien de leurs besoins globaux et de leur réussite à long terme. »

Jim Vlahos, vice-président principal, Ventes, a ajouté : « C'est formidable que Patrick ait été reconnu comme le grossiste de l'année, car il accorde toujours la priorité à ses clients et travaille fort chaque jour pour établir des relations solides et significatives. »

Le prix du fournisseur de fonds communs de placement de l'année est décerné à la société de gestion d'actifs exceptionnelle qui se spécialise dans les fonds communs de placement, et qui a constamment offert des services-conseils supérieurs tout en repoussant les limites au moyen d'innovation et de pratiques exemplaires de l'industrie au cours des 12 derniers mois.

Le prix décerné au DDA/grossiste de l'année reconnaît le DDA/grossiste qui a fait preuve d'excellence au cours des 12 à 18 derniers mois et qui offre un service supérieur aux conseillers.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 155 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Nous réunissons un ensemble sans égal de gérants d'investissement spécialisés indépendants afin d'offrir à nos clients une expertise approfondie et une spécialisation dans toutes les classes d'actifs, toutes les régions et tous les styles d'investissement. Et ces experts peuvent compter sur une infrastructure mondiale dotée de capacités à grande échelle en matière de recherche, d'analyse des données et de service. Avec des bureaux dans plus de 30 pays et environ 1 300 professionnels en placement, la société californienne compte 75 ans d'expérience en placement et environ 1,45 billion de dollars américains (environ 1,83 billion de dollars canadiens) d'actifs sous gestion au 31 mai 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

© 2022. Franklin Templeton. Tous droits réservés.

SOURCE Placements Franklin Templeton

Communiqué envoyé le 21 juin 2022 à 09:45 et diffusé par :