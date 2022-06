Davie célèbre la Journée nationale des peuples autochtones et s'associe au Pow Wow international de Wendake





LÉVIS, QC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le chantier maritime Davie se joint aujourd'hui à tous les Canadiens pour célébrer la Journée nationale des peuples autochtones. L'entreprise tient à souligner son engagement pour une réconciliation sincère au sein de sa communauté et ailleurs, et à souligner les contributions importantes des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Le chantier maritime Davie est fier d'annoncer qu'il sera le commanditaire présentateur officiel des trois prochaines éditions du Pow Wow international de Wendake, présenté par Tourisme Wendake. L'édition de 2022 se tiendra du 1er au 3 juillet.

Le Pow Wow est l'un des plus grands événements en son genre au Canada et constitue chaque année un événement incontournable pour la Nation huronne-wendate et pour la région de Québec. Plus de 200 danseurs et drummers issus de communautés autochtones du Québec, du Canada et des États-Unis sont attendus afin de mettre de l'avant la richesse et la diversité de la culture autochtone à travers la musique, la danse, les régalia, l'art, et la cuisine offerte à des dizaines de milliers de participants.

«?En célébrant la Journée nationale des peuples autochtones, nous prenons le temps de réfléchir à ce qui doit être réalisé en vue d'une réconciliation. Ici, au chantier maritime Davie, nous nous engageons à effectuer ce travail et à mettre à l'honneur la culture et les réalisations autochtones. C'est pourquoi nous sommes fiers de participer au Pow Wow international de Wendake, un événement très significatif permettant de favoriser l'entente entre les différentes cultures ici, dans la région de Québec, et ailleurs?», affirme James Davies, président et directeur général du chantier maritime Davie.

«?Nous sommes fiers de nous associer au chantier maritime Davie pour l'édition de 2022 du Pow Wow international de Wendake et pour les éditions suivantes. Cet événement est une source de fierté pour notre communauté et nous sommes très reconnaissants du soutien du chantier maritime Davie?», a déclaré Alain Authier, Directeur général, Office de Tourisme de Wendake.

