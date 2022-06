Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole - Le gouvernement du Québec octroie près de 500 000 $ à Architecture Sans Frontières Québec





MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, est fière d'annoncer un appui de 495 650 $ à Architecture Sans Frontières Québec afin de soutenir le programme Matériaux Sans Frontières, qui comprend un partenariat important avec Brique Recyc. Cette alliance permettra de développer une plateforme informatique visant à favoriser la récupération et la valorisation des briques lors de projets de construction et de rénovation à Montréal. Il s'agit d'une première au Québec.

Essentiellement, le projet Matériaux Sans Frontières consiste à développer un réseau visant à réduire les déchets issus de la construction. Ancrée dans une démarche d'économie circulaire, cette initiative propose de remettre en circulation des centaines de tonnes de matériaux en fin de vie afin d'atténuer les incidences environnementales et d'optimiser l'utilisation des ressources liées à l'industrie de la construction. En plus de s'attaquer à ce problème, cette initiative structurante permet de favoriser l'essor d'entreprises montréalaises dans un nouveau marché émergent, par la mise en commun d'expertises et de ressources, tout en récoltant des fonds servant à financer des projets communautaires exemplaires. Celle-ci répond de plus à une des préoccupations du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), qui appelle à une meilleure gestion des résidus de construction, de rénovation et de démolition.

Citations :

« Notre gouvernement a multiplié les gestes en matière environnementale dans la métropole. Que ce soit au travers d'investissements majeurs en transport collectif, en soutenant la décontamination des sols ou encore en valorisant et en protégeant des milieux naturels, nous avons fait en sorte que la métropole demeure un leader en environnement. Avec le partenariat que nous soutenons aujourd'hui, nous allons éviter que des matériaux se trouvent inutilement dans nos sites d'enfouissement, le tout dans une logique d'économie circulaire. Je suis donc très fière de soutenir ce projet qui aura des retombées importantes pour l'économie locale et pour l'environnement. Je veux saluer le sens de l'innovation de tous ceux qui ont oeuvré à ce projet unique. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Il est primordial de trouver des solutions pour réduire l'enfouissement des résidus de construction, de rénovation et de démolition, et notre gouvernement est résolument dans l'action à ce chapitre. En effet, nous avons mis sur pied, il y a quelques semaines, un groupe de travail rassemblant les acteurs de l'industrie de la construction afin de proposer au gouvernement des solutions concrètes. Le projet financé aujourd'hui est une autre façon de poursuivre sur cette voie et de trouver des débouchés pour ce type de matière. Bravo à tous les acteurs concernés! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« J'exprime ma plus haute reconnaissance envers le gouvernement du Québec pour l'octroi de cette aide financière importante en provenance du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM). Notre organisme, qui a mis sur pied un programme d'économie circulaire, est heureux de compter sur un autre allié de taille, Maçonnerie Gratton, fer de lance de l'innovation et acteur de changement dans l'industrie de la construction grâce à Brique Recyc. De tels appuis pour le développement de notre projet Matériaux Sans Frontières - Phase 1 permettront le déploiement de nos stratégies de circularité, à savoir remettre en circulation notre patrimoine architectural à des prix abordables, tout en générant une source de financement récurrent pour les programmes d'ASFQ au bénéfice de la communauté. »

Bruno Demers, directeur général d'Architecture Sans Frontières Québec

« Le soutien financier permettant ce partenariat donnera l'élan à Brique Recyc et à Matériaux Sans Frontières de faire de Montréal la cheffe de file mondiale dans la décarbonisation des revêtements de briques et pierres. La lutte aux changements climatiques représente un défi sans précédent de notre époque. Nous devons miser sur la collaboration pour y arriver. Aujourd'hui, je sens que notre partenariat est un gigantesque pas vers un avenir meilleur et qu'il inspirera notre industrie à faire mieux. »

Tommy Bouillon, président de Maçonnerie Gratton et de Brique Recyc

Faits saillants :

Matériaux S ans F rontières - phase 1 a été retenu dans le cadre de l'appel à projets Pour une communauté connectée du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM). Lancé en novembre 2021 par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, cet appel visait à soutenir des initiatives structurantes en matière de santé urbaine afin d'améliorer les milieux de vie, de renforcer le sentiment de fierté et de favoriser le vivre-ensemble en laissant place aux échanges interculturels et intergénérationnels sur le territoire du Grand Montréal.

Depuis sa création, le FIRM a soutenu plus de 2 500 projets représentant des investissements globaux de 2,5 milliards de dollars. Plusieurs de ces projets contribuent aujourd'hui à la compétitivité de la métropole et à son rayonnement national et international.

Lien connexe :

