Le festival annuel 618 Shopping Festival montre que le commerce électronique chinois est en plein essor

BEIJING, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- La Chine vient de terminer son festival d'achats en ligne de mi-année, connu sous le nom de « 618 ». Il s'agit du deuxième plus grand festival d'achats en ligne en Chine (juste après la « Journée des célibataires » le 11 novembre) et peut-être du deuxième plus grand festival d'achats au monde.

En tant que champ de bataille le plus important pour les consommateurs dans la première moitié de l'année, le « 618 Shopping Festival » annuel est devenu un marché d'affaires crucial pour toutes les plateformes de commerce électronique et la prévente du « 618 » a également commencé dès le mois de mai. Le « 618 » de cette année présente une meilleure expérience d'achat des utilisateurs et des règles de promotion plus simplifiées, des listes plus riches, une logistique plus efficace et des services après-vente plus attentionnés fournis par chaque plateforme de commerce électronique, attirant ainsi plus de consommateurs à rejoindre la vague d'achats en ligne.

Selon Syntun, un fournisseur professionnel de données sur le commerce numérique, au cours de l'année 2022 le « 618 » chinois (du 31 mai à 20h00 au 18 juin à 00h000), la GMV des principales plateformes de commerce électronique (comprenant uniquement les plateformes de commerce électronique traditionnelles et les plateformes de commerce électronique de livestreaming) était de 695,9 milliards de yuans. La GMV des plateformes de commerce électronique traditionnelles était de 582,6 milliards de yuans, la plateforme Tmall occupant la première place. Les plateformes de livestreaming e-commerce se sont brillamment comportées, avec une GMV de 144,5 milliards de yuans. Les nouvelles plateformes de vente au détail et les plateformes communautaires d'achats groupés ont commencé à se joindre à la compétition « 618 », la GMV a atteint respectivement 22,4 milliards de yuans et 15,3 milliards de yuans. En termes de catégories de vente, l'électroménager est resté l'une des catégories les plus populaires avec une GMV de 87,9 milliards de yuans.

Pour plus de détails sur le « 618 », veuillez cliquer sur le lien : (PDF)

En tant que fournisseur professionnel de services de données numériques pour le commerce de détail, Syntun a développé une variété de produits en accord avec les besoins du secteur du commerce de détail, qui peuvent résoudre les problèmes rencontrés dans le processus de production, d'exploitation, de marketing et de gestion, et aider les marques à prendre des décisions précises.

