CIBT lance la version 2.0 de ImmiSMART, son logiciel de conformité pour les voyages et la mobilité leader sur le secteur





Les nouveautés incluent l'amélioration de la conformité et de l'intégration des données et la facilité d'utilisation

MCLEAN, Virginie, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- CIBT, un leader mondial des services de mobilité, annonce la prochaine génération d'ImmiSMART, son logiciel de visa et d'immigration leader sur le marché. Ce lancement aux fonctionnalités améliorées est un autre exemple de l'engagement de CIBT en faveur de l'innovation technologique dans le secteur de la mobilité mondiale, et intervient quatre mois seulement après l'acquisition par CIBT de la plate-forme logicielle de mobilité développée par Viselio.

ImmiSMART aligne les opérations des entreprises en matière de ressources humaines, de voyages d'affaires et de mobilité mondiale, ce qui se traduit par une main-d'oeuvre mobile entièrement conforme. La dernière version d'ImmiSMART offre une suite inégalée de fonctionnalités qui exploitent de nouvelles sources de données, IA et automatisation. Le résultat est une expérience client enrichie pour chaque utilisateur.

« Les nouvelles fonctionnalités et capacités d'ImmiSMART sont une première dans le secteur. Elles soulignent notre passion pour l'exploitation de la technologie, afin d'offrir une expérience exceptionnelle à l'employé et une solution entièrement conforme à l'employeur », a déclaré Aravind Venkateswaran, le directeur de l'information de CIBT.

ImmiSMART offre des évaluations définitives et instantanées qui déterminent si un employé a besoin d'un visa, d'une autorisation de travail ou d'un autre type de document avant de voyager. Cela permet aux voyageurs de gagner du temps et de réduire les dépenses liées aux voyages d'affaires, en réduisant considérablement les consultations en personne avec un conseiller.

Les évaluations ImmiSMART confirment également la faisabilité du voyage pour les dates spécifiées et suggèrent d'autres dates de voyage si besoin. Des informations actualisées sur la santé et les conditions d'entrée, y compris les éventuelles restrictions liées à la COVID-19, sont fournies avec l'évaluation.

ImmiSMART a récemment été nommé finaliste dans la catégorie Innovation technologique des Business Travel Awards Europe, édition 2022.

Les expériences client personnalisées et fondées sur la technologie sont le principal facteur de différenciation dans l'économie numérique actuelle. CIBT continue d'investir et de fournir des solutions qui synthétisent les données, ce qui se traduit par des conseils et des orientations claires en temps réel.

À propos de CIBT

CIBT, leader mondial des services de mobilité, propose une gamme complète de services sous deux marques principales : Newland Chase, axé sur la stratégie d'immigration mondiale et les services de conseil pour les entreprises du monde entier ; et CIBTvisas, leader du marché des services de visa pour les voyages d'affaires et les clients individuels. Avec plus de 70 bureaux dans 25 pays, CIBT fournit des services à 75 % des entreprises classées au Fortune 500.

Visitez corporate.cibt.com pour plus d'informations, et suivez CIBT sur LinkedIn , Facebook , et Instagram .

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1842349/ImmiSMART_suite_of_technology.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1740635/CIBT_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 21 juin 2022 à 09:02 et diffusé par :