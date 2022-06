L'Ontario renforce sa position de chef de file de l'écosystème de l'intelligence artificielle (IA) en élargissant ses partenariats avec ses commanditaires-fondateurs de l'industrie





24 grandes entreprises de l'industrie prolongent leur partenariat avec l'Institut Vecteur pour une durée supplémentaire de 5 ans, soit jusqu'en 2027, et injecteront environ 40 millions de dollars directement dans l'écosystème de l'IA;

Cette collaboration en IA intensifie la lancée de l' Ontario et lui permet de se positionner en tant que leader d'opinion en créant des emplois, en améliorant la compétitivité et en attirant et retenant des professionnels de l'IA;

51 % des dirigeants ontariens sondés en 2021 ont affirmé que l'IA joue un rôle de premier plan dans l'atteinte de leurs objectifs commerciaux, et 57 % affirment utiliser l'IA pour offrir, vendre ou mettre en marché leurs produits et services;

Six chefs de file de l'industrie supplémentaires se sont également associés à l'Institut Vecteur au cours des 18 derniers mois.

TORONTO, le 21 juin 2022 /CNW/ - L'Institut Vecteur est fier d'annoncer la prolongation de ses engagements stratégiques avec ses commanditaires-fondateurs de l'industrie jusqu'en 2027. Cette prolongation de cinq ans vient réaffirmer l'engagement de l'industrie canadienne à poursuivre le travail conjoint entrepris au cours des cinq dernières années, en misant sur la position et la réputation de l'Ontario à l'échelle mondiale en tant que destination de choix pour faire progresser la recherche en IA et ses applications.

« Nous sommes reconnaissants de l'engagement continu de nos commanditaires-fondateurs envers l'Institut Vecteur et la croissance de l'écosystème de l'IA au Canada. Au cours des cinq dernières années, nous avons eu l'occasion de collaborer sur plusieurs fronts, de l'amélioration des capacités d'ingénierie en IA à l'atteinte des objectifs de nos commanditaires en matière d'attraction et de rétention de talents. Leur engagement renouvelé envers Vecteur contribuera à consolider le rôle de chef de file du Canada dans le secteur de l'IA, à accroître notre compétitivité à l'échelle mondiale et à améliorer la vie de la population canadienne. Nous sommes enchantés de cette occasion de tirer parti de nos forces respectives pour la mise en oeuvre de projets futurs », a déclaré Garth Gibson, président et chef de la direction de l'Institut Vecteur.

L'Institut Vecteur a été créé en 2017 avec le généreux soutien du gouvernement du Canada, du gouvernement de l'Ontario et de l'industrie privée, et en partenariat avec l'Université de Toronto et d'autres universités pour faire progresser la recherche en IA et favoriser son application, son adoption et sa commercialisation dans l'ensemble du Canada. Le réseau scientifique de l'Institut Vecteur compte plus de 600 chercheurs et praticiens actifs à l'échelle du pays qui possèdent une expertise élargie de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond, y compris de nombreux spécialistes de l'IA appliquée mondialement reconnus.

Cette réaffirmation des partenariats entre l'Institut Vecteur et ses commanditaires de l'industrie fait écho à l'engagement renouvelé du gouvernement du Canada envers la Stratégie pancanadienne en matière d'IA du CIFAR, dans laquelle l'Institut Vecteur joue un rôle central. En avril dernier, le gouvernement fédéral s'était déjà engagé à investir 443,8 millions de dollars dans cette stratégie sur une période de 10 ans à compter de 2021-2022, soulignant ainsi l'importance du développement de l'IA pour le Canada.

« L'intelligence artificielle touchera tous les secteurs de la société, de la santé aux transports, et transformera pratiquement toutes les industries pour les rendre plus concurrentielles. L'Ontario se trouve à l'avant-scène de l'IA. Nous sommes reconnus comme étant un chef de file mondial du secteur. Pourtant, nous observons actuellement une véritable course économique entre les pays pour intégrer l'IA à leurs activités. L'engagement continu de l'industrie dans ce créneau fera en sorte que le Canada puisse continuer à mener le bal », affirme Ed Clark, président de l'Institut Vecteur.

Les commanditaires de l'industrie ont accès à des programmes d'innovation conçus pour accélérer l'utilisation de l'IA avancée au sein de leur organisation. Ils ont également la possibilité d'avoir accès à des projets collaboratifs innovants, à une aide au recrutement et à la rétention de talents, à un milieu informatique et à des capacités d'ingénierie de pointe, ainsi qu'à des programmes de formation en IA axés sur l'industrie destinés aux professionnels techniques et d'entreprises.

« En collaborant avec l'Institut Vecteur, ces commanditaires peuvent offrir à leurs employés un accès exclusif à des chercheurs experts, à un précieux milieu de type bac à sable leur permettant d'essayer de nouvelles technologies d'IA et à un bassin de talents extrêmement prisés à l'échelle mondiale. Nous sommes impatients de poursuivre notre étroite collaboration avec ces organisations pour faire progresser leurs stratégies en matière d'IA », a ajouté Cameron Schuler, chef de la commercialisation et vice-président de l'innovation de l'Institut Vecteur.

Merci à nos commanditaires pour leur engagement renouvelé envers l'Institut Vecteur et l'écosystème de l'IA :

Accenture

Air Canada

BMO Financial Group

CIBC

CN

Deloitte Canada

EllisDon

EY Canada

Georgian

Google

KPMG Canada

Linamar

Loblaw Companies Limited

Magna

NVIDIA

PwC Canada

RBC

Scotiabank

Shopify

Sun Life

TD Bank Group

TELUS

Thales

Thomson Reuters

À propos de l'Institut Vecteur

Lancé en 2017, l'Institut Vecteur collabore avec l'industrie, les institutions, les jeunes entreprises et les gouvernements pour former des talents en IA et stimuler l'excellence en recherche dans le domaine de l'IA afin de concevoir et de soutenir l'innovation axée sur l'IA dans le but de favoriser la croissance économique et d'améliorer la vie des Canadiens. La stratégie triennale de Vecteur vise à faire progresser la recherche en IA, à accroître son adoption dans l'industrie et le secteur de la santé grâce à des programmes destinés aux talents, à la commercialisation et à l'application ainsi qu'à diriger le Canada vers une utilisation responsable de l'IA. Des programmes à l'intention de l'industrie, dirigés par les meilleurs praticiens en IA, jettent les bases pour des applications dans les produits et processus, une orientation propre aux entreprises, une formation à l'intention des professionnels et des liens avec des talents prêts à entrer sur le marché du travail. L'Institut Vecteur est financé par la province de l'Ontario, le gouvernement du Canada par l'entremise de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle du CIFAR et par des commanditaires chefs de file issus de multiples secteurs de l'industrie canadienne.

